Patent Magdy Gessler na najlepsze kotlety mielone. Nawet teściowa była w szoku

Kotlety mielone, zaraz po kotletach schabowych, to jedno z najczęściej pojawiających się dań na polskich stołach. Są uważane za klasykę polskiej kuchni, do tego łatwo się je przygotowuje i nie zajmuje to zbyt wiele czasu. Doskonałe i pyszne kotlety mielone powinny być soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Kluczem do ich wspaniałego smaku jest dobrej jakości mięso – najlepiej mieszanka wieprzowego i wołowego (dzięki temu kotlety będą mieć idealną konsystencję). Do mięsnej masy warto dodać też jeszcze jeden, dość niespotykany w tej potrawie składnik.

Sekretny dodatek Magdy Gessler do kotletów mielonych

Magda Gessler, znana restauratorka ma swój patent na to, by kotlety mielone wyszły obłędnie smaczne. Chodzi o dodanie odrobiny schłodzonej wody gazowanej. Wystarczy zaledwie kilka łyżek tego płynu (około 3-4) na pół kilograma mięsa. W ten sposób kotlety nabiorą lekkości i delikatności, ale będą też bardziej soczyste. Bąbelki powietrza zawarte w wodzie sprawiają, że struktura mięsa staje się lżejsza, a kotlety mniej zbite i bardziej soczyste. Dzięki temu podczas smażenia nie tracą wilgoci i zachowują swoją miękkość.

O czym pamiętać, robiąc kotlety mielone?

Aby przyrządzić wyjątkowe kotlety mielone, do mięsa warto dodać też namoczoną bułkę – ten dodatek korzystnie wpłynie na ich konsystencję. Istotnym krokiem jest podsmażenie cebuli „na złoto” – w ten sposób można uzyskać głęboki smak, który cudownie przeniknie do mięsa. Warto dodać odrobinę świeżego czosnku oraz zioła, takie jak tymianek, oregano czy gałka muszkatołowa, które podkręcą smak dania. Dobrze wyrobioną masę odstawcie na chwilę, aby składniki się przegryzły, a potem uformujcie kotlety – nie powinny być za duże, by były idealnie chrupiące z zewnątrz, ale miękkie w środku. Jeśli lubicie kuchenne eksperymenty – koniecznie spróbujcie też kotletów mielonych z ogórkiem kiszonym, smakują genialnie.

