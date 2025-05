Lidl odpala cenową bombę. Tylko w ten dzień masło i inne hity w szokujących cenach

Świetnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest robienie zakupów spożywczych na promocjach. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że obniżka o kilkadziesiąt groszy to niewielka różnica, to w rzeczywistości przy zakupie wielu produktów oszczędności te potrafią się znacząco zsumować. Regularne korzystanie z promocji może więc realnie odciążyć domowy budżet, zwłaszcza przy większych zakupach.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu masło 82% marki „Pilos” będzie można kupić w naprawdę okazyjnej cenie. Przy zakupie trzech kostek masła obowiązuje promocja, dzięki której produkt ten nabędziesz aż o 36 procent taniej. Oznacza to, że za jedno opakowanie masła trzeba zapłacić jedynie 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 49 gr. Limit to trzy opakowania na kupon. Tak dobra oferta obowiązuje jednak tylko w sobotę 24 maja. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Warto kupić masło na promocji, ponieważ jego cena potrafi szybko wzrosnąć. Można je bez problemu zamrozić i wykorzystać później, zachowując jego świeżość i smak.

Co jeszcze można kupić taniej?

Poza masłem tego dnia w Lidlu będzie można taniej kupić także filet z piersi kurczaka XXL (1 kilogram) marki „Polski Kurczak”. Produkt ten będzie przeceniony o 33 procent. Oznacza to, że zamiast 23 zł 99 gr zapłacisz tylko 15 zł 99 gr. Obowiązuje jednak limit 3 kilogramów na kupon. Kolejny przeceniony produkt to banany (pakowane luzem, 1 kilogram). One będą aż o 50 procent tańsze, a to oznacza, że będzie można je kupić za jedyne 3 zł 49 gr zamiast 6 zł 99 gr.

Co więcej, tylko w sobotę (24 maja) miłośnicy słodkości mogą liczyć na fantastyczną niespodziankę. Przy zakupach za minimum 199 zł będzie można kupić czekoladę kingsize „Fin Carre” jedynie za złotówkę (oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów).

Czytaj też:

Zamień nudne masło na te hity z Biedronki. Dietetyk: to najlepsze smarowidła do kanapekCzytaj też:

Znany dietetyk zawsze kupuje je w maju! 5 hitów, które chronią przed rakiem i spalają tłuszcz