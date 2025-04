Mój dziadek gotuje ją każdej wiosny. Dziś Polacy nie pamiętają o tej taniej, pysznej zupie

Aktualnie najpopularniejszymi zupami w polskich domach są bez wątpienia pomidorowa, rosół i ogórkowa – to właśnie one najczęściej pojawiają się na naszych stołach. Są proste w przygotowaniu i dość uniwersalne, ponieważ lubi je niemal każdy. Jednak czasami warto na chwilę odejść od tych „klasyków” i wrócić do smaków dzieciństwa – zapomnianej zupy zacierkowej, koperkowej, ale też szczawiowej – to właśnie jej smak i zapach wywołuje we mnie cudowne wspomnienia sprzed lat, dlatego uwielbiam ją gotować również w swoim domu.

Zupa idealna na wiosnę

Osobiście późna wiosna kojarzy mi się z tym, że mój dziadek zawsze gotował zupę szczawiową. Była to jedyna zupa, którą przyrządzał właśnie on, a nie moja babcia (jak w przypadku pozostałych dań). Ta zupa wyróżnia się charakterystycznym, lekko kwaśnym smakiem. Najczęściej przygotowuje się ją na bulionie warzywnym lub mięsnym, z dodatkiem ziemniaków i śmietany, która nieco łagodzi kwasowość. Zazwyczaj podaje się ją też z jajkiem ugotowanym na twardo, dzięki czemu jest jeszcze bardziej pożywna. Ci, którzy mają ochotę na nieco więcej kuchennych eksperymentów, mogą tę zupę zaserwować z ugotowanym ryżem, dodać odrobinę oregano, a całość posypać posiekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem.

Jakie właściwości ma szczaw?

Szczaw to roślina o wielu cennych właściwościach zdrowotnych. Jest bogaty w witaminę C, która wspiera odporność, oraz witaminy A, E i z grupy B, korzystnie wpływające na skórę, wzrok i układ nerwowy. Zawiera też sporo minerałów – przede wszystkim żelazo, magnez, potas i wapń. Dzięki obecności antyoksydantów działa przeciwzapalnie i wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn. Szczaw ma również właściwości pobudzające trawienie. Warto jednak pamiętać, że zawiera kwas szczawiowy, który w nadmiarze może utrudniać wchłanianie wapnia, dlatego najlepiej spożywać go z umiarem. Z kolei osoby z tendencją do kamieni nerkowych, z dną moczanową oraz osoby z niedoborem wapnia powinny unikać raczej częstego spożywania tej rośliny.

Czytaj też:

Co zamiast ziemniaków? Ten niedoceniany składnik odchudza i wzmacnia organizmCzytaj też:

Chorwaci się nim zajadają i mają serce jak dzwon. Polacy powinni brać z nich przykład