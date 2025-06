Czujesz się zmęczony? Te owoce działają jak naturalny izotonik. Sprawdź listę

Gdy wysokie temperatury dają się we znaki, warto szczególnie zadbać o nawodnienie organizmu. Pomóc w tym mogą popularne i lubiane owoce. Sprawdź, co włączyć do diety, by ugasić pragnienie.

Owoce są jednym z ważnych elementów dobrze zbilansowanej diety. Dostarczają wielu cennych mikro- oraz makroskładników istotnych dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów. Nierzadko są też źródłem wody, dzięki czemu mogą pomóc w nawodnieniu organizmu podczas upałów. Przypomina o tym dietetyczka Aleksandra Chmielewska. W jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych ekspertka wskazała owoce, które mogą pochwalić się największą zawartością wody. Sprawdź, co warto mieć w swojej kuchni podczas upałów. Które owoce mają najwięcej wody? Zestawienie przygotowane przez specjalistkę „zamykają” maliny. Mają w sobie 86 procent wody. Na przedostatnim miejscu plasują się natomiast brzoskwinie (89 procent). Kolejne miejsca zajmują ex aequo melon i grejpfrut (90 procent). Nieco lepiej wypadają truskawki (91 procent). Niekwestionowanym zwycięzcą w rankingu ekspertki okazał się natomiast arbuz. Zawiera aż 92 procent wody. Wszystkie wymienione wyżej produkty warto włączyć do codziennego jadłospisu, najlepiej w formie nieprzetworzonej. Ich spożywanie może okazać się niezwykle pomocne w upalne dni, w szczególności, gdy mamy problem z dostarczaniem odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia – podkreśla Aleksandra Chmielewska Warto podkreślić, że wymienione wyżej produkty dostarczają relatywnie niewielkiej liczby kalorii. Śmiało mogą po nie sięgać osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Włączenie ich do diety nierzadko pozwala szybciej pozbyć się znienawidzonych „boczków”. Dzieje się tak z jednego prostego powodu – owoce przedłużają uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zmniejszają ryzyko podjadania. Dlaczego odpowiednie nawodnienie jest ważne? Nawet niewielki poziom odwodnienia organizmu może poważnie zaburzyć pracę poszczególnych narządów. Gdy w organizmie zaczyna brakować wody, pojawia się osłabienie oraz zmęczenie. Dochodzi do pogorszenia funkcji poznawczych. Spada koncentracja. Człowiek zaczyna wolniej reagować na bodźce docierające do niego z otoczenia. Ma trudności z zapamiętywaniem. Nierzadko cierpi na bóle i zawroty głowy. Jego skóra traci elastyczność, a nerki nie mogą normalnie działać. Zmniejsza się objętość krwi. Spada ciśnienie. Zmienia się też rytm bicia serca. W skrajnych przypadkach odwodnienie może doprowadzić do zagrożenia, a nawet utraty życia. Czytaj też:

