Fit czy mit? Dietetyk demaskuje skład nowych jogurtów! Sprawdź, zanim je kupisz

Sklepowym fit nowościom postanowił przyjrzeć się bliżej dietetyk Krystian Krysa. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w mediach społecznościowych. Wziął pod lupę między innymi dwa jogurty – skyr Danio oraz Lindahls Protein Skyr. Oba produkty doczekały się kilku wersji smakowych. Czy rzeczywiście są tak zdrowe, jak się wydaje? Odpowiedź eksperta może być sporym zaskoczeniem dla wielu osób.

Nowe jogurty – dietetyczny hit czy kit?

Jogurty typu islandzkiego są cenione przede wszystkim za wysoką zawartość białka. I rzeczywiście w sklepowych nowościach znajdziemy spore ilości przywołanego składnika – ponad 26 g w jednej butelce skyru Lindahls (350 ml) i 24 g w jednym opakowaniu produktu marki Danio (270 ml). Białko pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Wspomaga pracę układu mięśniowego i może również odegrać ważną rolę w procesie odchudzania. Przedłuża bowiem uczucie sytości po posiłku, co przekłada się na mniejsze ryzyko podjadania w ciągu dnia. W efekcie pozwala łatwiej kontrolować liczbę przyswajanych kalorii. Poza tym jego spożycie usprawnia przemianę materii. Zmusza organizm do intensywniejszej pracy i szybszego spalania kalorii.

Przywołane produkty mają, jak zauważa Krystian Krysa, jednak pewną „wadę” – dużą ilość cukru. Jedna butelka skyru Danio zawiera aż 23 gramy tego składnika. W jogurcie marki Lindahls (350 ml) znajdziemy go jeszcze więcej, bo ponad 35 gramów. Warto podkreślić, że nadmiar cukru w diecie ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Sprzyja przybieraniu na wadze. Zwiększa też ryzyko wystąpienia insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. Osłabia odporność, nasila stany zapalne. Przyczynia się też do rozwoju miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Nowe jogurty – czy warto w nie inwestować?

Naturalny skyr wzbogacony o świeże owoce będzie – z dietetycznego punktu widzenia – lepszym wyborem niż sklepowe jogurty smakowe. Włączenie ich do jadłospisu od czasu do czasu nie powinno jednak wyrządzić wielkich szkód w organizmie. Ważne, by tego typu produkty nie zastępowały dobrze zbilansowanej diety. Warto zadbać o to, by na talerzu znalazły się różne grupy produktów spożywczych (warzywa, owoce, artykuły zbożowe etc.).

