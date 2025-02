Polacy popełniają ten błąd i tyją na potęgę. Dietetyk: to najgorsze, co można zjeść na kolację

Kolacja jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. To właśnie od niej w dużej mierze zależy jakość naszego nocnego odpoczynku. Niestety Polacy często nie zdają sobie z tego sprawy i jedzą przed snem najgorsze dania z możliwych. Niewłaściwe wybory żywieniowe niosą zaś za sobą wiele negatywnych konsekwencji, o czym przypomina dietetyk kliniczny Bartek Szmeraj. Ekspert poruszył kwestię najgorszych kolacji w jednym ze swoich nagrań udostępnionych w sieci. Zobacz, czego należy się wystrzegać, by zachować zdrowie, szczupłą sylwetkę i dobą kondycję.

Polacy jadają najgorsze kolacje z możliwych

Zdaniem specjalisty na miano najgorszych kolacji zasługują smażone potrawy, takie jak na przykład jajecznica czy omlet. Tego typu dania bardzo mocno angażują układ trawienny i zmuszają go do intensywnej pracy, co znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia zasypianie. Zwiększa też ryzyko nocnych wybudzeń. W efekcie skutkuje gorszym funkcjonowaniem następnego dnia. Co więcej, zaburzenia snu przyspieszają procesy starzenia, sprzyjają przybieraniu na wadze i występowaniu wielu problemów zdrowotnych, między innymi, cukrzycy typu drugiego, zawału serca, niewydolności nerek czy depresji.

Warto podkreślić, że smażenie potraw – zwłaszcza w dużej ilości tłuszczu – również podnosi ryzyko rozwoju różnych chorób na czele z miażdżycą. Poza tym podgrzewanie tłuszczu do bardzo wysokiej temperatury prowadzi do powstania szkodliwych aldehydów, które są uznawane za czynnik kancerogenny. Warto też podkreślić, że smażenie produktów spożywczych sprawia, że tracą one większość swoich wartości odżywczych.

O czym jeszcze pamiętać, przygotowując kolację?

Dietetyk Bartek Szmeraj radzi, by jeść kolację nie później niż 2-3 godziny przed snem. Należy również zwrócić uwagę na wielkość spożywanych porcji. Objadanie się, nawet zdrowymi produktami nie jest najlepszym pomysłem. Zbyt duży posiłek obciąży układ pokarmowy. Organizm będzie potrzebował dużo czasu, by go strawić. Dlatego warto na mniejsze porcje. Dobrze sprawdzi się na przykład sałatka z jajkiem i awokado. Jest źródłem białka i zdrowych tłuszczów, które zapewnią uczucie sytości, a jednocześnie dobrze wpłyną na przemianę materii.

