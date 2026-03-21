Ani wołowina, ani wieprzowina. Najlepszy gulasz robię ze znacznie zdrowszego mięsa

Szukasz pomysłu na zdrowy i smaczny gulasz? Większość osób robi go z wołowiny lub wieprzowiny. Ja jednak zamieniam ten składnik na inne mięso. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu gościło na polskich stołach bardzo często. Teraz niemal odeszło do lamusa. Mało kto o nim pamięta. A szkoda, bo może realnie wesprzeć pracę organizmu, i to na wielu różnych poziomach.

Zapomniane mięso na gulasz

Kiedyś nasze babcie robiły gulasz z serc drobiowych. Warto wrócić do tej tradycji. Pozwoli stworzyć nie tylko smaczny ale przede wszystkim wartościowy i zdrowy posiłek dla całej rodziny. Wspomniane podroby są znacznie lepszym wyborem niż wołowina czy wieprzowina. Zawierają więcej koenzymu Q10, nawet 383,25 µg/g. Związek ten bierze udział w procesie wytwarzania energii (ATP) w mitochondriach. Gdyby go zabrakło, komórki nie byłyby w stanie efektywnie produkować „paliwa” potrzebnego do pracy całego organizmu. Wykazuje on również silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje wolne rodniki. Spowalnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniem.

Przeprowadzone badania wykazały, że serca drobiowe dostarczają również sporej ilości białka przy stosunkowo niskiej kaloryczności. Stugramowa porcja dostarcza około 150 kcal. Dla porównania taka sama ilość karkówki wieprzowej może mieć nawet 260 kcal, czyli niespełna dwa razy więcej. Opisywane podroby są również dobrym źródłem żelaza hemowego, czyli tego, które organizm może łatwiej przyswoić (około 4 mg w 100 gramach).

Jak zrobić gulasz z serc drobiowych?

Kluczowym etapem przyrządzania potrawy jest odpowiednie przygotowanie podrobów. Serca trzeba dokładnie oczyścić błon, żył oraz tłuszczu. Sparzenie mięsa po umyciu sprawi, że będzie to znacznie łatwiejsze. Potem wystarczy już tylko podsmażyć drób i udusić z dodatkiem przypraw. Świetnie sprawdzi się na przykład liść laurowy, tymianek czy rozmaryn.

Wskazówka: Pamiętaj, że serca drobiowe zawierają sporą ilość steroli zwierzęcych, więc warto sięgać po nie z umiarem i rozwagą, przy czym u zdrowych osób cholesterol z jedzenia nie zawsze znacząco podnosi poziom trójglicerydów we krwi. Na podroby powinny natomiast uważać osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Przepis: Gulasz z ser drobiowych Świetnie smakuje i syci na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 469 w każdej porcji Składniki Na gulasz: 700 g serc drobiowych

1/2 szklanki bulionu warzywnego

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

3 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1/2 łyżeczki ziaren kolendry

1/3 łyżeczki rozmarynu

1/2 łyżeczki tymianku

2 owoce jałowca (opcjonalnie)

2 łyżki oleju

sól i pieprz Na sos: 1/2 szklanki śmietanki 36%

1/2 szklanki śmietany 18% Dodatkowo: natka pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówSerca dokładnie oczyść, opłucz i osusz. Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Łączenie składnikówNa patelni rozgrzej olej, zeszklij cebulę, dodaj czosnek i przyprawy. Smaż krótko, mieszając. Dodaj serca i obsmaż je z każdej strony. Wlej bulion, dodaj zioła i duś pod przykryciem około 25 minut. Wymieszaj śmietankę ze śmietaną, wlej do gulaszu i gotuj, aż sos zgęstnieje. Dopraw solą i pieprzem. Podawanie gulaszuGotowe danie posyp natką pietruszki. Podawaj je z ryżem, kaszą lub ziemniakami.

Wybrane źródła:

USDA; Determination of Coenzyme Q10 Content in Food By-Products and Waste by High-Performance Liquid Chromatography Coupled with Diode Array Detection, PubMed

