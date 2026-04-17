Zamiast mielonych robię te kotleciki. Są pyszne, lżejsze i sycą na dłużej
Kotlety w misce Źródło: Shutterstock / Nataliya Arzamasova
Tradycyjne mielone mają godnego następcę. Te kotleciki nie zawierają ani grama mięsa, a biją na głowę „klasyki”. Sprawdź dlaczego.

Zapomnij o ciężkim mięsie na obiad. Te kotlety zachwycają chrupkością i soczystością, a ich przygotowanie nie wymaga wielkich nakładów pracy. Jeden składnik sprawia, że smakują lepiej niż standardowe mielone. Jest bardzo dobrze znany, ale mało kto wykorzystuje go do zrobienia jarskich „mielonych”. A szkoda, bo te przysmaki sycą na wiele godzin i są tak dobre, że każdy prosi o przepis.

W czym tkwi sekret tych jarskich kotletów?

Ich „bazą” jest kapusta włoska. Warzywo dobrze znane i chętnie wykorzystywane w polskiej kuchni, na przykład do zrobienia surówek czy gołąbków. Nie tylko świetnie smakuje, ale ma też wiele wartości odżywczych. Zawiera błonnik, białko i mnóstwo cennych mikroelementów, między innymi potas, wapń, magnez czy żelazo.

Dostarcza też antyoksydantów, które wzmacniają odporność i chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Co więcej, kapusta włoska jest często lepiej tolerowana przez układ pokarmowy niż biała. Nie obciąża żołądka, a jednocześnie zapewnia długie uczucie sytości.

Jak zrobić kotleciki z kapusty włoskiej?

Wiele osób rezygnuje z przygotowania jarskich „mielonych” w obawie przed nadmiernym wysychaniem masy. Te przysmaki zachowują soczystość, dzięki dwóm prostym dodatkom. Chodzi o startą marchewkę i żółty ser. Marchewka dodaje im naturalnej wilgoci, która uwalnia się podczas smażenia, chroniąc wnętrze kotletów przed wysuszeniem. Z kolei nabiał pełni funkcję naturalnego spoiwa. Pod wpływem wysokiej temperatury roztapia się, łącząc wszystkie składniki w zwartą i elastyczną całość. Dzięki niemu kotleciki zyskują głęboki smak, który przypada do gustu nawet największym miłośników tradycyjnych mielonych.

Gotowe kotleciki można serwować z ziemniakami, kaszą lub ryżem i lekką sałatką na bazie sezonowych warzyw. Świetnie smakują też w połączeniu z sosem czosnkowym, grzybowym czy jogurtowym.

Przepis: Jarskie kotleciki

Stanowią świetną alternatywę dla klasycznych mielonych.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Wegetariańska
Czas przygotowania
40 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
310 w każdej porcji

Składniki

  • 1 główka kapusty włoskiej
  • 1 cebula
  • 2 marchewki
  • 4 jajka
  • 200 g sera żółtego
  • 1 łyżka mąki krupczatki
  • ok. 50 g bułki tartej
  • sól i pieprz do smaku
  • pół pęczka natki pietruszki

Dodatkowo:

  • olej do smażenia
  • bułka do obtoczenia kotletów

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie warzywKapustę obierz z wierzchnich liści i wytnij głąb. Tak przygotowaną główkę gotuj w osolonej wodzie do momentu, aż zmięknie. Następnie kapustę odcedź i dokładnie wystudź. Marchew obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Cebulę drobno posiekaj i podsmaż na patelni na niewielkiej ilości oleju.
  2. Łączenie składnikówWystudzoną kapustę drobno posiekaj. W dużej misce wymieszaj ją z wiórkami marchewki, podsmażoną cebulą, tartym serem, jajkami, bułką tartą oraz posiekaną natką pietruszki.
  3. Formowanie i smażenie kotlecikówMasę dokładnie wyrób i formuj z niej zgrabne kotleciki. Każdy z nich obtocz w mące wymieszanej z jedną łyżką bułki tartej. Smaż na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor.

Czytaj też:
Jedna ma 7 g białka i gasi ochotę na słodycze. Robię takie kulki zamiast batonówCzytaj też:
Ma lepiej przyswajalny wapń niż nabiał. To warzywo Polacy wciąż pomijają

