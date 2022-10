Kurkuma – skutki uboczne. Czy kurkuma pomaga na wątrobę i żołądek?

Kurkuma to popularna przyprawa, która jest bardzo korzystna dla ludzkiego zdrowia. Spożywanie jej zwalcza stany zapalne, poprawia trawienie, obniża ryzyko chorób serca oraz poprawia funkcjonowanie mózgu. Kurkuma jest stosowana wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych, stresu, chorób wewnętrznych i wielu innych dolegliwości. Najcenniejszą dla zdrowia substancją zawartą w kurkumie jest kurkumina – jeden z najsilniejszych związków przeciwutleniających o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, i oczyszczającym.

Co to jest kurkuma?

Kurkuma to roślina, która rośnie w Azji, głównie w krajach tropikalnych. Osiąga około 100 cm wysokości, a swoje cenne właściwości ukrywa głównie w korzeniu. Kurkumę pozyskuje się właśnie z korzenia ostryżu, który składa się z węglowodanów, błonnika, białka i tłuszczu. Najcenniejszą zawartością ostryżu jest jednak kurkumina, która wykazuje wiele walorów zdrowotnych.

Kurkuma – właściwości

Kurkumina ma wiele cennych właściwości prozdrowotnych, dlatego stosuje się ją w leczeniu różnych dolegliwości:

wykazuje działanie przeciwzapalne

może łagodzić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego

ma właściwości odchudzające

wykazuje działanie przeciwnowotworowe

łagodzi ból głowy

łagodzi nudności

reguluje poziom cukru

wspomaga regenerację wątroby

wspiera pracę mózgu

Kurkuma – źródło cennych składników

Kurkuma zawiera:

kwas foliowy

witaminy z grupy B



witaminę E

witaminę K

żelazo

potas

magnez



sód

cynk

fosfor

Pochodzenie kurkumy

Kurkuma pochodzi z Azji, najprawdopodobniej z Indii. Jej właściwości ceniono już w starożytności, nie tylko w Indiach, ale również w Chinach i w innych krajach Azji. Kurkuma uważana jest za jedną ze zdrowszych przypraw, a jej wartości odżywcze są ogromne. Wspierają nie tylko leczenie dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ale również łagodzą niestrawność, biegunkę, działają przeciwzapalne, wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego.

Przeciwwskazania do spożywania kurkumy

Kurkuma zwykle nie powoduje znaczących skutków ubocznych, jednak u niektórych osób mogą wystąpić niepożądane reakcje. Ze względu na zdolność do zwiększania wydzielania żółci kurkuma i kurkumina nie powinny być przyjmowane przez osoby z niedrożnością dróg żółciowych, chorobami wątroby, kamieniami żółciowymi i innymi chorobami dróg żółciowych.

Kurkuma na wątrobę – czy to skuteczny lek?

Kurkumę stosuje się w leczeniu stanów zapalnych wątroby. Wspiera pracę wątroby, pobudza ją do regeneracji, stymuluje produkcję żółci i enzymów trzustkowych. Należy pamiętać jednak o stosowaniu odpowiednich dawek kurkumy – zalecane są wyłącznie dawki w wysokości około 1,5 g na dobę. Stosowana w większych ilościach może zadziałać negatywnie na wątrobę.

Dieta wątrobowa, czyli kurkuma w kuchni

Aby wspomóc regenerację obciążonej wątroby, zaleca się dietę lekkostrawną, bogatą w duże ilości witamin z grupy B oraz witaminy C. W diecie tej pełnej warzy i owoców, a wolnej od soli i przetworzonych produktów, warto zadbać także o odpowiednie przyprawy. W regeneracji wątroby pomagają mniszek lekarski, ostropest plamisty czy kurkuma.

Kurkuma a odchudzanie

Kurkuma wspomaga proces odchudzania, dlatego warto włączyć ją do diety także w procesie redukcji wagi. Stymuluje procesy trawienne, produkcję żółci oraz enzymów trzustkowych, dzięki czemu układ trawienny działa wydajniej i szybciej. Wspomaga to utratę zbędnych kilogramów.

Czy kurkuma szkodzi na trzustkę?

Kurkuma stymuluje produkcję enzymów trzustkowych, dzięki czemu przyspiesza trawienie węglowodanów i tłuszczu. Oprócz tego działa rozkurczająco, dlatego zaleca się ją wielu osobom cierpiącym na dolegliwości trawienne. Kurkuma zatem nie tylko szkodzi trzustce, ale wspiera zachowanie jej w dobrym stanie, pod warunkiem, że nie jest stosowana w nadmiarze.

Kurkuma a żołądek

Kurkumę stosuje się w łagodzeniu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i w leczeniu stanów zapalnych żołądka czy jelit. Częste sięganie po kurkumę może pomóc pozbyć się wzdęć, wrzodów czy biegunek i zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

Czy kurkuma jest zdrowa na serce?

Kurkumę zaleca się również osobom cierpiącym na schorzenia sercowo-jelitowe. Może ona obniżać poziom cholesterolu i regulować gospodarkę lipidową, dzięki czemu obniża ryzyko wystąpienia miażdżycy i chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia. Działa również regulująco na ciśnienie krwi, dzięki czemu stanowi profilaktykę nadciśnienia tętniczego.

Jak dawkować kurkumę?

Kurkuminę należy dawkować ostrożnie. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, dlatego można wykorzystać ją do przygotowania sosów, panierek, duszonych warzyw czy naparów w kuchni. W czasie przeziębienia cudownym lekiem stawiającym nas na nogi, może być ciepłe mleko z imbirem, kurkumą i miodem. Nazywane złotym mlekiem, wykazuje właściwości przeciwzapalne i zwiększające zdolności obronne układu immunologicznego. Kurkumę można dodawać także do herbaty czy innych rozgrzewających naparów. Pamiętajmy jednak, że wystarczy 1/4 łyżeczki kurkumy na dobę.

Picie kurkumy – efekty i działanie

Picie kurkumy może poprawić odporność, ponieważ działa przeciwzapalnie, dlatego w małych ilościach można włączyć ją do diety w warunkach domowych. Aby przygotować napar z kurkumy, wystarczy dodać 1/4 łyżeczki tej przyprawy do gorącej wody, do tego dodać szczyptę soli, pieprzu oraz korzeń imbiru. Taki napój pobudzi krążenie krwi, rozgrzeje organizm i zadziała stymulująco na układ immunologiczny.

Woda z kurkumą – przeciwwskazania

Wodę z kurkumą należy jednak pić ostrożnie. Ze względu na to, że kurkumina stymuluje wydzielanie żółci, nie powinny stosować jej osoby, które cierpią na stany zapalne dróg żółciowych (np. kamicę żółciową) lub pęcherza moczowego. Z kurkiminą należy również uważać w przypadku dzieci, którym nie zaleca się podawania tej przyprawy.

Kurkuma rozrzedza krew, dlatego może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych. Nie powinno się jej stosować, jeśli cierpimy na choroby układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego.

Jak dawkować kurkumę?

Kurkumę kupimy w sklepach spożywczych, a w aptekach możemy znaleźć także suplementy kurkuminy w formie tabletek. Zanim jednak po nie sięgniemy, warto znać przeciwwskazania do stosowania kurkumy. O ile szczypta kurkumy dodana do posiłku nie powinna nam zaszkodzić, o tyle regularne picie kurkumy czy sięganie po suplementy diety, które ją zawierają, powinno zostać już skonsultowane z lekarzem. Przyjmuje się jednak, że bezpieczne jest dodawanie do posiłków (np. duszonych mięs czy sosów) 1/4 łyżeczki kurkumy (około 1,5 grama).

Negatywne skutki uboczne kurkumy

Może podrażniać żołądek

Kurkuma pobudza żołądek do wytwarzania większej ilości kwasu żołądkowego. Chociaż pomaga niektórym ludziom w trawieniu, może zaburzyć je u innych. Środki w kurkumie, które wspomagają zdrowie układu pokarmowego, mogą powodować podrażnienia, gdy są przyjmowane w dużych ilościach. Niektórzy uczestnicy badań nad zastosowaniem kurkumy w leczeniu raka musieli zrezygnować w ich trakcie, ponieważ odczuwali negatywne skutki dla układu pokarmowego.

Rozrzedza krew

Oczyszczające właściwości kurkumy mogą również rozrzedzać krew. Nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje. Osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew powinny unikać spożywania dużych dawek kurkumy. Inne sugerowane korzyści kurkumy, takie jak obniżony poziom cholesterolu i obniżone ciśnienie krwi, prawdopodobnie mają coś wspólnego z jej sposobem działania we krwi.

Może stymulować skurcze

Chociaż istnieje niewiele danych klinicznych na poparcie tego twierdzenia, badania sugerują, że kurkuma może złagodzić objawy PMS, a nawet stymulować poród, ponieważ oddziałuje na szyjkę macicy. Jednak ze względu na sam efekt rozrzedzający krew kobiety w ciąży powinny unikać przyjmowania suplementów z kurkumą. Zarazem niewielkie ilości kurkumy jako przyprawy dodanej do potraw nie powinny stanowić problemu.

Kurkuma – zastosowanie dla urody

Co ciekawe, stosowanie kurkumy można przenieść z kuchni do... łazienki. Kurkumina działa łagodząco na stany zapalne skóry, dlatego może zmniejszyć jej drażliwość i poprawić koloryt. Kosmetyki z dodatkiem kurkumy wykazują działanie przeciwzapalne, dlatego łagodzą trądzik, a dodatkowo odżywiają skórę.

Czytaj też:

Oto, co może się wydarzyć po zjedzeniu kurkumy