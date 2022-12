Pasteryzowanie grzybów. Czy wiesz, że trzeba robić to dwa razy?

Grzyby, tak samo jak warzywa czy owoce, można pasteryzować. Przygotowane w ten sposób są smaczne i można z nich przyrządzać potrawy, jak ze świeżych grzybów. Kilka słoiczków pasteryzowanych prawdziwków czy rydzów zawsze warto mieć w domowej spiżarni, kiedy chcesz na szybko przygotować smaczny obiad. Aby cieszyć się ich smakiem, trzeba jednak je odpowiednio potraktować. O ile marynowane grzyby w occie można pasteryzować raz, w tym przypadku tę czynność trzeba powtórzyć dwukrotnie.

Po co pasteryzować grzyby dwa razy?

Podwójna pasteryzacja to przede wszystkim bezpieczeństwo. Niewłaściwie przygotowane grzyby, mogą stać się powodem niestrawności lub nawet zatrucia pokarmowego. Pierwszą pasteryzację robimy od razu po napełnieniu słoików, drugą po upływie co najmniej doby. Chodzi o to, aby zniszczyć bakterie, które mogły zostać w grzybach po pierwszej pasteryzacji w postaci endosporów. Endospory to przetrwalnikowe formy bakterii odporne na niekorzystne warunki, w tym wysoką temperaturę.

Jakie grzyby można pasteryzować

Najlepiej nadają się do tego borowiki, podgrzybki, maślaki (obrane ze skórki), kurki, rydze i opieńki. Ale tak naprawdę można w ten sposób przetwarzać większość jadalnych grzybów. Najważniejsze, aby do pasteryzacji wybrać zdrowe okazy. Nie mogą być spleśniałe, zgniłe czy robaczywe.

Czy każdy może jeść grzyby?

Choć grzyby zawierają dużo wartościowych dla człowieka mikroelementów, te długo przetwarzane cenimy przede wszystkim ze względu na ich smak. Grzybów nie powinny jeść małe dzieci, osoby starsze i osoby z wrażliwym żołądkiem. Nawet te jadalne mogą wywołać u nich niestrawność.

Jak wykorzystać pasteryzowane grzyby

Pasteryzowane grzyby zawsze trzeba poddać ponownej obróbce termicznej. Podsmażyć je, zagotować, dusić lub zapiec. Pasteryzowane duszone grzyby można po wyjęciu ze słoika wrzucić do rondla z łyżką masła i zeszkloną wcześniej cebulką. Po zagotowaniu doprawić śmietaną. Można też dodać posiekaną natkę pietruszki lub koperek. Taki sos będzie idealnym dodatkiem do ziemniaków, kasz i makaronów.

Przepis: Duszone grzyby pasteryzowane Słoik pasteryzowanych grzybów można wykorzystać do przygotowania szybkiego obiadu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg świeżych, oczyszczonych grzybów (prawdziwki, opieńki, rydze itp)

łyżeczka soli

2 łyżeczki cukru

pół łyżeczki kwasku cytrynowego lub octu

6 ziaren czarnego pieprzu

2 ziarna ziela angielskiego Sposób przygotowania Przygotuj grzybyGrzyby dobrze oczyść. Wypłucz i odsącz. Pokrój na mniejsze kawałki. Małe grzyby możesz zostawić w całości. Duś grzyby pod przykryciemPrzygotuj rondel, wrzuć do niego pokrojone grzyby i wszystkie przyprawy. Duś na małym ogniu i pod przykryciem ok. 15 minut. Zamieszaj co kilka minut. Napełnij słoikiGorące grzyby przełóż do czystych słoików. Każdy słoik napełnij mniej więcej do 3/4 wysokości i zakręć. Pasteryzuj słoiki z grzybamiSłoiki z grzybami pasteryzuj 45 minut w temperaturze 100 stopni. Włóż słoiki do szerokiego garnka wypełnionego wodą do wysokości 3/4 słoików i gotuj. Garnek wyłóż kuchennym ręcznikiem, aby słoiki nie popękały. Po dwóch dniach powtórz pasteryzację. Powinna trwać 30 minut.

