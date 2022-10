Jak długo wytrzyma zamrażarka bez prądu? To zależy... od zawartości

W nadchodzącym sezonie zimowym zapowiada się wyłączenia prądu – przypomina serwis Zdrowie PAP. Co w takiej sytuacji z produktami przechowywanymi w zamrażarce?

Pełna zamrażarka utrzyma temperaturę nawet 2 dni

Temperatura w zamrażarce powinna być stała. To minimum -18 stopni Celsjusza. Chwilowe wyłączenie prądu nie jest problemem. Warto też pamiętać, że zamrażarka pełna jedzenia przy odcięciu prądu może utrzymać temperaturę do 2 dni. Napełniona do połowy – ok. 1 dzień. Inna awaryjna sytuacja, która może się przydarzyć każdemu – to kiedy przez nieuwagę nie domkniesz drzwiczek pracującej zamrażarki. W tej sytuacji urządzenie ogrzewa się jeszcze szybciej, powinno jednak utrzymać odpowiednią temperaturę mrożonek przez kilka godzin.

Jeśli z jakiegoś powodu (brak prądu lub niedomknięte drzwiczki) zamrażarka nie działa, jak powinna, zawsze sprawdź, czy produkty nie rozmroziły się. Jeśli są miękkie lub nadmiernie oszronione, nie wolno ich zamrażać ponownie.

Najważniejsze zasady bezpiecznego mrożenia

Przygotowując domowe mrożonki, warto pamiętać o kilku zasadach. Nie wkładaj do zamrażarki ciepłych rzeczy, ponieważ mogą spowodować częściowe rozmrożenie innych produktów i tym samym namnażanie się bakterii. Najlepiej jest podzielić zamrażarkę tak, aby produkty typu surowe mięso czy ryby były przechowywane w oddzielnej komorze, niż owoce czy warzywa.

Jeśli przygotowujesz domowe mrożonki, zawsze napisz na opakowaniu datę mrożenia. Będziesz wiedzieć, jak długo możesz przechowywać dany produkt (np. owoce i warzywa możesz trzymać w zamrażarce nawet do roku, ale już wędliny nie dłużej, niż dwa miesiące). Nigdy nie zamrażaj ponownie rozmrożonych produktów – może to skończyć się poważnym zatruciem pokarmowym.

Czy mrożonki są zdrowe?

Po co mrozimy? Aby zahamować rozwój drobnoustrojów i psucie się żywności. Najwięcej w procesie mrożenia ucieka witamin, nieco mniej składników mineralnych. Szacuje się, że straty większości witamin w zależności od produktu i sposobu mrożenia wynoszą średnio od 10 do 30 proc. To zdecydowanie mniej niż w przypadku innych metod utrwalania owoców jak np. suszenie.

Warto mrozić przede wszystkim świeże warzywa i owoce – podkreśla serwis Zdrowie PAP. Specjaliści rekomendują korzystanie z mrożonek szczególnie w zimie. Pozwolą na skomponowanie urozmaiconego menu, kiedy dostępność i jakość świeżych warzyw i owoców jest słaba.

