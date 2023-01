Dlaczego nie wolno myć surowego kurczaka? Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków

Jak bardzo powszechne jest mycie surowych kurczaków przez domowych kucharzy, pokazują badania australijskie i holenderskie. W Holandii robi to (zawsze lub prawie zawsze) co czwarta osoba, w Australii nawet połowa.

Dlaczego nie wolno myć surowych kurczaków?

Niewłaściwa temperatura gotowania i zanieczyszczenie krzyżowe różnych produktów spożywczych to dwa najważniejsze czynniki związane z chorobami przenoszonymi przez żywność. Dotyczy to szczególnie mięsa drobiowego. Dwie główne przyczyny chorób przenoszonych przez żywność to bakterie Campylobacter i Salmonella. Obie powszechnie występują na surowym drobiu.

Dla przykładu – z danych australijskiej Rady ds. Informacji o Bezpieczeństwie Żywności wynika, że tylko w tym kraju niemal co czwartą infekcję Campylobacter można pośrednio lub bezpośrednio przypisać mięsu drobiowemu. W Europie od lat kampylobakterioza jest najczęściej zgłaszaną chorobą przewodu pokarmowego, z kolei salmonelloza jest niezmiennie w czołówce najczęściej zgłaszanych chorób odzwierzęcych.

Dlaczego mycie kurczaka może być tak niebezpieczne? Serwis MedicalXpress cytuje wnioski z jednego z badań na ten temat, które wyraźnie wykazało, że bakterie mogą być przenoszone z powierzchni kurczaka na otaczające powierzchnie za pośrednictwem kropelek wody. Naukowcy odkryli też, że poziom przenoszenia bakterii wzrasta wraz ze wzrostem wysokości kranu i szybkości przepływu wody.

Czy sok z cytryny usunie bakterie z mięsa?

Dlaczego ludzie wciąż myją kurczaki, mimo że powszechnie wiadomo, że nie jest wskazane? Jak pokazują ankiety przeprowadzane wśród australijskich konsumentów, niektórzy uważają, że istnieje potrzeba zmywania odchodów i innych substancji z mięsa kurczaka (w rzeczywistości nowoczesne techniki przetwarzania sprawiają, że tusze kurczaków nie wymagają dodatkowego czyszczenia).

Inni uważają, że mycie lekko kwaśnym roztworem (takim jak ocet lub sok z cytryny) zabije bakterie. To jednak mit. Mycie surowego drobiu sokiem z cytryny lub octem nie usunie bakterii, a tylko zwiększy ryzyko zakażenia krzyżowego.

Kluczowa w bezpiecznym przygotowaniu kurczaka jest po prostu obróbka termiczna – tylko gotowanie, smażenie lub pieczenie skutecznie usunie niebezpieczne dla człowieka bakterie.

