To mięso jest dużo zdrowsze od kurczaka. Jedz je częściej!

Mimo rosnącej mody na wegetarianizm i weganizm, mięso wciąż stanowi ważny składnik polskiej diety. Z badania Kantar i Grupy Blix wynika, że sięgamy po nie zwykle 2-3 razy w tygodniu. Tylko 7 procent badanych mięso jada jedynie raz na siedem dni.

Najpopularniejszym rodzajem mięsa w Polsce jest drób (78 proc.), na drugim miejscu – wieprzowina (40 proc.). Na trzecim – wołowina, dalej dziczyzna i jagnięcina.

Perliczka – co to za mięso?

Perliczka należy do drobiu, obok kurczaka, indyka, kaczki czy gęsi. Jej mięso ma ciemniejszy kolor niż mięso kurczaka. Inna znaczna różnica – więcej mięsa znajduje się na udach perliczki, a zdecydowanie mniej na piersiach. Kości są drobne i cienkie. W smaku przypomina dziczyznę. Niektórzy twierdzą, że perliczka smakuje podobnie do mięsa bażanta, ale nie jest jak on podatna na wysuszenie. Można ją piec w całości.

Na polskich naszych talerzach perliczka pojawia się zbyt rzadko. Nie jest to mięso aż tak popularne jak inne rodzaje drobiu. Poza tym więcej kosztuje. Ale za to ma wiele właściwości prozdrowotnych.

Skąd wzięła się perliczka?

Perliczka to gatunek ptaka, który przywędrował do nas z Afryki. Do tej pory spotyka się tam jej dzikie populacje. W średniowieczu perlica była ptakiem ozdobnym. Z czasem zaczęła trafiać na talerze Europejczyków. Uwielbiają ją zwłaszcza Francuzi – ten kraj jest czołowym producentem perliczek na świecie – rocznie hoduje się tam nawet 30 milionów ptaków.

Perlica zwyczajna hodowana jest przede wszystkim ze względu na jaja, pióra i mięso.

Co zawiera mięso perliczki?

Mięso perliczki jest bardzo soczyste i delikatne oraz bogate w składniki mineralne. Zawiera więcej białka i mniej tłuszczu niż mięso kurcząt i indyków. Znajdziemy w nim m.in.:



magnez,

potas,

fosfor,

żelazo,

witaminę B,

witaminę B2,

witaminę E,

białko,

nienasycone kwasy tłuszczowe,

witaminę D.

Dlaczego warto jeść perliczkę?

Mięso z perliczki polecane jest zwłaszcza osobom zmagającym się z anemią – ze względu na dużą zawartość żelaza. Także tym, które muszą ograniczyć w diecie tłuszcze, z powodów zdrowotnych, ale też są w trakcie zrzucania zbędnych kilogramów. Mięso perliczki zawiera dwa razy mniej tłuszczu niż kurczak – w piersi perliczki jest go 1,1 procent, a w udku – 2,7. Poza tym perliczka jest najmniej kaloryczna ze wszystkich rodzajów mięs.

Jej spożywanie ma też inne zalety. Przede wszystkim mięso z perliczki:



usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego,

wzmacnia pracę mięśni,

obniża ciśnienie krwi,

wzmacnia odporność,

świetnie wpływa na kości,

poprawia wzrok,

usprawnia pracę serca,

pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

Jak jeść perliczkę?

Perliczkę cenią sobie szefowie kuchni – jest to typowo restauracyjne danie. Niełatwo ją przygotować, ponieważ jej mięso jest bardzo chude. Dlatego najlepiej podać ją z dodatkowym tłuszczem, np. boczkiem czy słoniną. Trzeba też uważać, aby jej nie wysuszyć – wtedy straci swoją kruchość i soczystość.

Perliczka dobrze smakuje nadziewana jabłkami, czy żurawiną. Można podać ją z grzybami, ale też ziołami – tymiankiem, rozmarynem i owocami np. pomarańczą czy mandarynką.