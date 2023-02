Salmonella w produkcie z Lidla. GIS apeluje do konsumentów

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wykryciu bakterii Salmonella spp. w (...) partii salami pochodzącego z Włoch. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego” – czytamy w komunikacie GIS. Jak podkreślono, konsumenci, którzy kupili tę konkretną wędlinę, nie powinni jej spożywać.

Szczegóły wycofywanego produktu

Nazwa produktu: Salame Strolghino,

Numer partii:16,

Data minimalnej trwałości: 01/05/2023, 30/04/2023, 28/04/2023,

Producent: Salumificio Galli Remo Srl, Via Milano 187 46019 Cogozzo di Viadana, numer identyfikacyjny CE IT 1212 L,

Dystrybutor w Polsce: Lidl sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne,

Kraj pochodzenia: Włochy.

Jakie są objawy salmonellozy?

Pałeczki salmonelli są w Polsce jednym z najczęstszych powodów bakteryjnych zakażeń układu pokarmowego. Jednocześnie salmonella zajmuje wysokie miejsce na liście ostrzeżeń, jakie publikuje Główny Inspektor Sanitarny. Objawy zatrucia bakterią mogą pojawić się w przedziale 6-48 godzin od zjedzenia zanieczyszczonych salmonellą produktów. Choroba jest szczególnie niebezpieczna (potencjalnie śmiertelna) dla dzieci i osób z obniżoną odpornością.

Objawy zatrucia salmonellą:

ból brzucha,



wymioty,



biegunka,



może być również gorączka.

Co oznacza ostrzeżenie GIS?

Główny Inspektorat Sanitarny regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności. Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć różnych kwestii. Może to być zanieczyszczenie drobnoustrojami (jak w przypadku salmonelli), ale też np. ciałami obcymi, które zwykle dostają się do żywności w czasie produkcji. Informacje mogą dotyczyć też obecności alergenów, które nie zostały uwzględnione na etykiecie. W przypadku artykułów do kontaktu z żywnością (np. naczynia czy akcesoria kuchenne) – najczęściej ostrzeżenia dotyczą możliwości przenikania do żywności niedozwolonych pierwiastków czy związków chemicznych.

Ostrzeżenie zawsze dotyczy jednej lub kilku partii produktu – nie oznacza zakazu sprzedaży wszystkich produktów danej marki, które mogą być na rynku.

Czytaj też:

Dlaczego nie wolno myć surowego kurczaka? Od tej zasady nie ma żadnych wyjątkówCzytaj też:

Czy mycie naczyń gąbką to dobry pomysł? Sprawdzili to naukowcy