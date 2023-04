Groźna bakteria w pierogach z mięsem. GIS ostrzega przed ich spożyciem

Obecność bakterii Listeria monocytogenes wykryto w partii pierogów z mięsem wieprzowym. Nie należy spożywać tych produktów. Jeśli doszło natomiast do ich zjedzenia i wystąpiły objawy choroby, należy skontaktować się z lekarzem – przestrzega GIS.

Szczegóły dotyczące zanieczyszczonych bakterią Listeria monocytogenes produktów:

Produkt: Pierogi z mięsem wieprzowym, 500 g

Nazwa marki handlowej: Wiejski Młyn lub Swojscy

lub Numer partii: 079

Terminy przydatności do spożycia: 2023-04-11, 2023-04-12, 2023-04-15

Producent: Wiejski Młyn Sp. z o.o., Kolejowa 10 A, 23-200 Kraśnik, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 06074001 WE

Pierogi zostaną wycofane z obrotu

Producent uruchomił procedurę wycofania z obrotu ww. partii pierogów z mięsem wieprzowym. Zdecydował się również na wycofanie z obrotu pierogów z serem, które zostały wyprodukowane tego samego dnia, kiedy wytworzono partię pierogów z mięsem skażonym chorobotwórczą bakterią.

Wycofane z obrotu pierogi z serem

Nazwa marki handlowej: Wiejski Młyn lub Swojscy

lub Pierogi z serem

data produkcji 20.03.202

nr partii 079

termin przydatności do spożycia: 15.04.2023, 17.04.2023, 18.04.2023.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktów.

Co to jest listerioza?

Listerioza jest zakażeniem bakteryjnym wywoływanym przez Gram-dodatnie pałeczki Listeria monocytogenes. Infekcja rozpoczyna się zwykle od spożycia skażonego pałeczką pokarmu. Okres inkubacji wynosi od 11 do 70 dni (średnio około miesiąca). Bakterie pokonują barierę błony śluzowej jelita i drogą krwi bakterie docierają do wielu miejsc organizmu. Choroba stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób starszych. W skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy.

Objawy listeriozy

Listerioza u osób zdrowych z prawidłową odpornością najczęściej przebiega bezobjawowo albo objawy mają niewielkie nasilenie i są podobne do grypy. Należą do nich:

gorączka,

dreszcze,

bóle mięśni,

biegunka,

wymioty lub inne dolegliwości pokarmowe.

U osób z upośledzoną odpornością mogą się pojawić również takie objawy jak:

bóle głowy,

światłowstręt

przeczulica,

splątanie,

zaburzenia równowagi.

