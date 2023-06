Bakterie w mięsie z Biedronki. GIS ostrzega konsumentów

Jak czytamy w komunikacie, w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto wysoką liczbę bakterii Listeria monocytogenes w hamburgerach wieprzowo-drobiowych. GIS podkreśla, że spożycie produktu, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki cieplnej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Hamburgery z bakteriami – szczegóły wycofywanej partii

GIS podał szczegóły wycofywanej partii produktu.

Nazwa produktu: Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250 g

Marka: Dania Express

Numer partii: 227/V

Termin przydatności do spożycia:21/06/2023

Producent:Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Jeronimo Martins Polska S.A. wycofała produkt ze sprzedaży – z centrów dystrybucyjnych i sklepów sieci Biedronka, do których był dostarczony. Z kolei producent – Konspol Holding Sp. z o.o. – ustalił prawdopodobną przyczynę wystąpienia zagrożenia oraz wdrożył działania naprawcze. GIS radzi, aby nie jeść produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Jakie są objawy listeriozy?

Listeria monocytogenesto niebezpieczny rodzaj bakterii Gram-dodatnich, które wywołują m.in. uciążliwe objawy ze strony układu pokarmowego. W niektórych przypadkach zakażenie bakteriąListeria monocytogenesmoże doprowadzić do poważnych powikłań, do których zaliczamy np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Postać żołądkowo-jelitowa listeriozy najczęściej objawia się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. W łagodnej postaci pojawiają się m.in. biegunka, bóle brzucha i wymioty. Zakażeniu mogą towarzyszyć objawy przeziębienia lub objawy grypopodobne, czyli podniesiona temperatura ciała, ból głowy, bóle mięśniowe, uczucie rozbicia. Zdarza się, że zakażenie może przebiegać bezobjawowo.

