Ten składnik w kawie budzi kontrowersje. Czy warto pić oleato?

Kawa z kardamonem czy cynamonem raczej nikogo już nie dziwi. Ale co powiesz na „małą czarną” z dodatkiem oliwy z oliwek? Czy takie połączenie jest zdrowe?

Kawa z oliwą z oliwek – pić czy nie pić?

Oleato, czyli kawa z dodatkiem oliwy z oliwek to napój popularny w krajach azjatyckich. Jest zdrowszą alternatywą „kawy kuloodpornej” (przygotowywanej z dodatkiem masła). Jej zwolennicy twierdzą, że smakuje znacznie lepiej niż zwykła „mała czarna”. Ma w sobie mniej goryczki i kwasowości. Czy jednak tak wzbogacony napar korzystnie wpływa na zdrowie?

W tej kwestii zdania specjalistów są podzielone. Napój – z uwagi na dodatek tłuszczu – zapewnia uczucie sytości na dłużej, a w konsekwencji zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie przyspiesza proces przemiany materii, co w pewien sposób może ułatwić zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Może też – jak zauważa kardiochirurg Steven Gundry – wpłynąć korzystnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. Oliwa i kawa zawierają bowiem duże ilości polifenoli, które obniżają ciśnienie krwi, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i łagodzą stany zapalne. Wykazują też działanie antyoksydacyjne. Neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za rozwój chorób nowotworowych oraz występowanie innych problemów zdrowotnych.

Z kolei dietetyczka Kara Burnstine zwraca uwagę na dużą kaloryczność kawy z dodatkiem oliwy z oliwek i nie zaleca włączania tego typu napojów do codziennej diety. Jedni specjaliści twierdzą, że oleato pomaga schudnąć, drudzy są przeciwnego zdania. Kto ma rację? Prawda leży pośrodku. W tym przypadku bardzo ważne jest, by zachować umiar i zdrowy rozsądek. Nie należy pić oleato zbyt często w ciągu dnia (wystarczy jedna porcja na dobę). Poza tym trzeba pamiętać, by nie dodawać do napoju innych dodatków (na przykład cukru, śmietanki, mleka, słodzika, syropów smakowych) ani przesadzać z ilością oliwy. Warto też zadbać o wysoką jakość tłuszczu w kawie i wybierać produkt z pierwszego tłoczenia.

Oleato – przepis i przeciwskazania

Przepis na oleato jest banalnie prosty. Wystarczy dolać do świeżo zaparzonej kawy łyżkę oliwy z oliwek. Potem napój można wypić. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wzbogacić smak kawy możesz dodać do niej ulubioną przyprawę, na przykład cynamon. Kto powinien zrezygnować z picia kawy z dodatkiem oliwy? Nie jest ona wskazana dla osób zmagających się z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, przewlekłymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym czy cukrzycą. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed włączeniem oleato do swojego jadłospisu, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym.

