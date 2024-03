Przez to kawa i herbata tracą smak. Wiele osób popełnia ten błąd

Wlewanie wody do czajnika – wydaje się, że to najmniej skomplikowana czynność, jaką można sobie wyobrazić. W końcu wystarczy odkręcić kran i napełnić naczynie. Proste, prawda? A jednak. Okazuje się, że nawet przy tak banalnym na pierwszy rzut oka zadaniu czyhają na nas pewne pułapki. Sprawdź, o co dokładnie chodzi i zobacz, czego się wystrzegać.

Jaką wodę wlewać do czajnika?

Bardzo duże znaczenie ma temperatura wody, jaką wlewamy do czajnika. Wiele osób napełnia urządzenie ciepłą wodą. Wychodzi bowiem z założenia, że dzięki temu zabiegowi przyspieszy proces gotowania. To duży błąd. Nie należy tego robić, bo ciepła woda nie jest przeznaczona do celów spożywczych. Powinno się ją wykorzystywać wyłącznie do mycia, prania sprzątania itp. Zwraca na to uwagę między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Zimna woda – jak czytamy na stronie internetowej instytucji – przechodzi przez tak zwane wymienniki ciepła, czyli urządzenia, w których jest podgrzewana (najczęściej za pomocą pary dostarczanej przez dostawcę ciepła). To z kolei sprawia, że niektóre parametry wody pogarszają się i wywierają negatywny wpływ na finalną jakość kawy, herbaty czy każdego innego naparu. W rezultacie napoje często zyskują nieprzyjemny, metaliczny posmak. Warto więc zapamiętać prostą zasadę: do czajnika wlewamy zawsze zimną wodę.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – w instalacjach odpowiadających za ogrzewanie wody mogą gromadzić się różnego rodzaju osady (złożone głównie z węglanów wapnia i magnezu) i przenikać do wody, co w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do powstawania kamienia. Ten zalega w urządzeniu i uszkadza je. W efekcie po pewnym czasie sprzęt nie nadaje się już do użytku. Trzeba go wyrzucić i wymienić na nowy egzemplarz. Wlewanie ciepłej wody do czajnika w dłuższej perspektywie czasu obciąża więc domowy budżet i generuje nieprzewidziane wydatki.

Jak usunąć kamienny osad w czajniku?

Do usunięcia osadu i kamienia, który gromadzi się wewnątrz czajnika można wykorzystać różne domowe sposoby. Dobrze sprawdza się między innymi mikstura z octu i wody. Wystarczy wymieszać oba składniki w proporcji 1:1, wlać powstały płyn do urządzenia (przedtem trzeba się upewnić, że sprzęt nie jest podłączony do źródła zasilania) i odczekać 10-12 godzin. Po tym czasie należy dokładnie wypłukać czajnik.

Jeśli obawiasz się, że ocet pozostawi po sobie nieprzyjemny zapach, sięgnij po kwasek cytrynowy w proszku. Wsyp go do czajnika (około 50 gramów), a następnie zalej gorącą wodą i zagotuj. Po godzinie powtórz tę czynność. Na koniec trzeba dokładnie przepłukać urządzenie, by usunąć resztki kwasku.

