Wyciskam sok z tych owoców, dodaję wodę i piję podczas odchudzania. Waga pokazuje, że to działa

O zaletach picia wody z cytryną słyszał niemal każdy z nas. Taki napój jest niskokaloryczny, do tego świetnie nawadnia i dodaje energii. Działa też oczyszczająco na organizm, może również wspomagać trawienie oraz przyspieszać odchudzanie. Jest jednak znacznie więcej opcji różnego rodzaju płynów, których picie także korzystnie wpływa na naszą wagę. Możecie sięgnąć po koktajle odchudzające z warzyw i owoców, a jeśli lubicie pić wodę – dodajcie do niej sok z limonki.

Picie soku z limonki pomoże w odchudzaniu

W naszym kraju bardzo popularna jest cytryna, a znacznie rzadziej sięgamy po limonkę. Szkoda, ponieważ ten egzotyczny owoc ma wiele dobroczynnych właściwości. Picie soku z limonki jest nie tylko zdrowe, ale może też pomóc w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Kwas cytrynowy, który jest zawarty w soku z limonki, pomaga w lepszym metabolizowaniu tłuszczu, a w konsekwencji wspiera proces odchudzania. Dodatkowo limonki mają niski indeks glikemiczny, a to sprawia, że spowalniają wchłanianie cukru do krwioobiegu. A więc pijąc na przykład wodę z sokiem z limonki, nie grożą wam nagłe skoki cukru i szybki spadek glukozy (jak w przypadku słodkich napojów). Flawonoidy, które są obecne w limonce, stymulują wydzielanie soków trawiennych i usprawniają pracę jelit. Pamiętajcie jednak, że samo picie tego płynu nie sprawi, że schudniecie – niezwykle ważne w tym wszystkim jest zdrowe odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna. Dodatkowo sok z limonki może pomóc w detoksykacji organizmu, co także jest korzystne dla procesu odchudzania.

Jakie są inne właściwości soku z limonki?

Limonka, poza właściwościami odchudzającymi, jest świetnym źródłem witaminy C, wspiera pracę układu odpornościowego. Chroni przed stresem oksydacyjnym (stan ten może doprowadzić do wielu chorób i szybszego starzenia się organizmu). Sok z limonki ma także pozytywny wpływ na kondycję skóry – między innymi dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, ale też ze względu na zawartość witaminy C, która jest niezbędna do produkcji kolagenu. Owoc ten posiada także właściwości antybakteryjne i jest dobrym źródłem składników mineralnych, między innymi potasu.

Picia takiego soku powinny jednak unikać osoby, które zmagają się ze stanami zapalnymi w obrębie układu pokarmowego. Związki, które są obecne w limonce, stymulują produkcję kwasu żołądkowego, a w konsekwencji mogą nasilać nieprzyjemne dolegliwości. Osoby zdrowe również nie powinny pić soku z limonki w nadmiarze – kwas cytrynowy, który jest obecny w limonce, może uszkodzić szkliwo zębów.

Jak pić sok z limonki?

Dobrym sposobem jest wypijanie codziennie rano na czczo szklanki ciepłej wody z sokiem z połowy limonki. Jeśli całość będzie dla was zbyt cierpka – możecie dodać odrobinę miodu. Unikajcie jednak łączenie takiego soku z cukrem, ponieważ wtedy będziecie dostarczać organizmowi niepotrzebnych kalorii. Taki napój najlepiej pić około 20 minut przed pierwszym posiłkiem. Uważajcie jednak, gdy przyrządzacie sok z limonki w upały, ponieważ może dojść do reakcji alergicznej, jeżeli odrobina takiego płynu zostanie na waszej skórze.

Dobrym pomysłem jest też przygotowywanie owocowych koktajli z sokiem z limonki. Kwaśny smak cytrusów idealnie będzie się komponował ze słodkimi owocami i warzywami – doskonale sprawdzi się w połączeniu z bananem i marchewką. Z kolei w upalne dni możecie przygotować wodę z limonką i solą– jest to idealny sposób na orzeźwienie.

