Gotujesz kaszę lub ryż w woreczkach? Lepiej przestań to robić!

Kasza i ryż gotowane w woreczkach tracą wiele mikro- i makroelementów. Poza tym absorbują wiele szkodliwych substancji zawartych w foliowych opakowaniach. Chodzi przede wszystkim o bisfenol A (BPA). To związek chemiczny z grupy fenoli wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych. Gdy przeniknie do ludzkiego organizmu, zaburza jego funkcjonowanie na wielu poziomach. Zakłóca równowagę hormonalną, uszkadza wątrobę i sprzyja namnażaniu się wolnych rodników. W rezultacie przyspiesza procesy starzenia się komórek i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób (np. miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych czy neurodegeneracyjnych). Może również przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu drugiego, otyłości, a nawet bezpłodności.

Dlaczego lepiej zrezygnować z gotowania kaszy i ryżu w woreczkach?

Za rezygnacją z przyrządzania kaszy lub ryżu w torebkach przemawiają nie tylko względy zdrowotne, ale również czysto praktyczne. Dzięki temu prostemu zabiegowi łatwiej odmierzysz porcję produktu potrzebną do przygotowania danego dania. Jednocześnie zmniejszysz ryzyko marnowania żywności i wody. Kasza czy ryż gotowane „luzem” wchłoną cały płyn. Dzięki temu będą znacznie smaczniejsze, zwłaszcza gdy zalejecie ziarenka bulionem zamiast wody. Dodatkowo zaoszczędzisz sporo czasu i pieniędzy. Produkty sprzedawane bez woreczków zwykle są tańsze niż te w foliowych opakowaniach. Ich koszt jest niższy nawet o kilka złotych.

Co więcej, kupując kaszę lub ryż sprzedawane „luzem” zużyjesz mniej plastiku, a co za tym idzie przyczynisz się do odciążenia ekosystemu i planety. Szacuje się, że Europejczycy generują ponad 35 kilogramów plastikowych odpadów rocznie. Większość z nich nie została poddana recyklingowi. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw, które przetwarzają najmniej odpadów.

Jak gotować kaszę lub ryż bez woreczka?

Wbrew pozorom gotowanie kaszy lub ryżu bez woreczka nie jest trudne. Najpierw przepłucz produkt pod bieżącą wodą, aby pozbyć się drobnych zanieczyszczeń. Następnie zalej go wodą lub innym płynem (na przykład bulionem). Ogólna proporcja to 1:2. Na jedną porcję kaszy lub ryżu przypadają dwie porcje płynu. Dodaj niewielką szczyptę soli i gotuj całość pod przykryciem. Gdy płyn zacznie bulgotać, zmniejsz moc palnika i pozostaw garnek na kuchence na jakieś 5-15 minut. Potem zdejmij go z palnika i zaserwuj danie. Do tak gotowanej kaszy czy ryżu możesz dodać różne zioła i przyprawy, które wzbogacą ich smak, na przykład rozmaryn, kurkumę, kminek, liść laurowy itp.

