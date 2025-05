Masło i mleko tanie jak dawniej. Biedronka kusi, ale stawia warunki. Jesteś wśród wybranych?

Weekend nieuchronnie dobiegł końca. Początek tygodnia to świetny moment, by uzupełnić kuchenne zapasy i braki w lodówce. Właśnie wtedy wiele znanych sieci handlowych organizuje różnego rodzaju promocje, dzięki którym da się sporo zaoszczędzić na zakupie popularnych produktów spożywczych. Biedronka kusi swoich klientów superofertą na dobre i lubiane masło. Teraz można je kupić znacznie taniej niż zwykle. Obniżka jest duża, ale nie każdy z niej skorzysta. Sprawdź, czy jesteś w gronie wybranych.

Jak kupić tanie masło w Biedronce?

Promocja obejmuje masło ekstra marki Mleczna Dolina. Biedronka obniżyła jego cenę o ponad 35 procent. Teraz za kostkę zapłacisz tylko 4 złote i 99 groszy. Regularny koszt wynosi niespełna osiem złotych. Upust jest duży, ale by z niego skorzystać, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Rabat zostanie naliczony dopiero w momencie, gdy kupisz co najmniej trzy kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, zapłacisz za nie tyle, co zwykle, czyli 7 złotych i 99 groszy. Pamiętaj też, że oferta jest skierowana wyłącznie do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Poza tym obowiązuje limit. Nie możesz nabyć więcej niż 6 sztuk masła na jedno konto lojalnościowe.

Masz niewiele czasu na zrobienie zakupów i uzupełnienie domowych zapasów. Jeśli chcesz zaoszczędzić na maśle, musisz się śpieszyć. Opisana akcja promocyjna trwa bowiem przez bardzo okres. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 19 maja 2025. Jeśli odwiedzisz masło innego dnia, przywołany wyżej rabat nie będzie obowiązywać.

Inne atrakcyjne oferty w Biedronce

Członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka mogą kupić taniej nie tylko masło, ale również inne produkty spożywcze. Sieć zorganizowała dla nich ciekawą promocję na Mleko Wypasione UHT marki Mlekovita (3,2%). Sprzedaje je za pół darmo. Jeśli kupisz minimum 6 kartonów, za jedno opakowanie zapłacisz tylko złotówkę i 99 groszy. Obniżka sięga 55 procent, bo regularna cena nabiału wynosi 4 złote i 49 groszy za sztukę. Na klientów nałożono jednak pewne ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny – 12 litrów mleka – na jedną kartę lub aplikację Moja Biedronka. Dobra wiadomość jest taka, że akcja rabatowa trwa kilka dni – od 19 do 21 maja 2025 roku. W sumie możesz więc nabyć aż 36 kartonów mleka.

W tym samym czasie – od poniedziałku do środy – trwa jeszcze jedna atrakcyjna promocja. Dotyczy oleju Wybornego. Biedronka rozdaje go za darmo. Jeśli włożysz do koszyka dwie butelki, przy kasie zapłacisz tylko za jedną z nich. Możesz sięgnąć po różne rodzaje tłuszczu (słonecznikowy, rzepakowy, z oliwą z oliwek). Rabat obejmie najtańszy z wybranych artykułów spożywczych. Limit dzienny to dwie sztuki (w tym jedna gratis) na konto Moja Biedronka.

