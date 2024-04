Uważaj na te produkty. GIS ostrzega przed niebezpiecznymi akcesoriami kuchennymi

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu ze sprzedaży zestawu akcesoriów kuchennych. W jego skład wchodzi między innymi łyżka cedzakowa i szpatułka. "W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych – substancji 4,4’ – diaminodifenylometanu z wyrobu do kontaktu z żywnością" – czytamy w uzasadnieniu decyzji GIS.

Zestaw akcesoriów kuchennych – szczegóły wycofanego produktu

Główny Inspektor Sanitarny w udostępnionym komunikacie podał szczegóły dotyczące wycofanych akcesoriów kuchennych

Numer partii: 2023-10207

Kod kreskowy: 8720791437046

Dystrybutor: ACTION Poland Sp. z o. o. ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

Jak informuje GIS, firma ACTION Poland Sp. z o. o, wszczęła postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Proces wycofywania produktu z rynku nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wskazanych akcesoriów nie należy używać.

Dlaczego pierwszorzędowe aminy aromatyczne są niebezpieczne dla zdrowia?

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i nie powinny znajdować się w żywności. Związki te zostały bowiem uznane za potencjalnie rakotwórcze. Oznacza to, że mogą przyczyniać się do rozwoju różnych chorób o charakterze nowotworowym. Dostają się do jedzenia, a wraz z nim do organizmu, pod wpływem rozmaitych reakcji chemicznych. Są powszechnie wykorzystywane w przemyśle, między innymi do produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów, a także opakowań i przedmiotów codziennego użytku.

