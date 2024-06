Jedzenie truskawek może być niebezpieczne. Sprawdź, kto powinien ich unikać i dlaczego

Truskawki dostarczają organizmowi wielu wartości odżywczych. Zawierają kwas askorbinowy, witaminy z grupy B, fosfor, krzem, magnez, mangan, a także bromelinę. To enzym, który ułatwia trawienie tłuszczu oraz węglowodanów. Dzięki temu przyspiesza spalanie kalorii i usprawnia proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Owoce są też źródłem polifenoli. Te związki obniżają poziom „złego cholesterolu” oraz stężenie glukozy we krwi. Łagodzą stany zapalne i wzmacniają odporność. Chronią przed miażdżycą oraz innymi chorobami, w tym schorzeniami o podłożu nowotworowym.

Nie ma wątpliwości, że truskawki wywierają bardzo pozytywny wpływ na cały organizm. Nie każdy jednak powinien po nie sięgać. W niektórych przypadkach spożywanie tych owoców przynosi bowiem więcej szkody niż pożytku. Sprawdź, kiedy i dlaczego należy wyłączyć je ze swojego jadłospisu.

Nie mieszaj truskawek z tymi lekami

Z jedzenia truskawek powinny zrezygnować osoby, które zażywają niektóre rodzaje leków. Spożycie owoców nie jest wskazane w przypadku pacjentów przyjmujących:

Niektóre beta-blokery – to preparaty wykorzystywane między innymi w terapii pacjentów z problemami kardiologicznymi oraz nadciśnieniem tętniczym. W połączeniu z truskawkami mogą podnosić poziom potasu we krwi i wywoływać wiele nieprzyjemnych objawów. Nadmiar tego pierwiastka prowadzi do wystąpienia symptomów takich jak na przykład: osłabienie, mrowienie i drętwienie kończyn czy zaburzenia rytmu serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne – działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mogą wchodzić w interakcje z zawartymi w truskawkach salicylanami i zwiększać ryzyko występowania skutków ubocznych związanych z zażywaniem preparatów.

Inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) – tak samo, jak beta-blokery są stosowane przez osoby z nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami serca i układu krążenia. Wykazują też podobne działanie w „zestawieniu” z opisywanymi owocami.

Na truskawki powinny również uważać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe. Spożywane w dużych ilościach mogą osłabiać działanie tych preparatów (ze względu na znajdującą się w ich składzie witaminę K).

Komu jeszcze truskawki mogą zaszkodzić?

Truskawek muszą unikać osoby z nadwrażliwością lub alergią na salicylany. Ich główne objawy to: zmiany skórne w postaci pokrzywki, świąd, katar sienny, uczucie zatkanego nosa, kichanie czy łzawienie i zaczerwienienie oczu. Do często występujących symptomów zalicza się również bóle brzucha, nudności, wymioty oraz ataki duszności. W cięższych przypadkach może dojść do obrzęku górnych dróg oddechowych i wstrząsu anafilaktycznego. W razie jego wystąpienia pacjentowi należy jak najszybciej podać adrenalinę.

Truskawki nie są wskazane dla osób z zespołem jelita drażliwego (IBS), chorobami nerek, a także refluksem przełykowo-żołądkowym. Związki zawarte w owocach mogą nasilać objawy tych chorób i powodować dyskomfort oraz nieprzyjemne dolegliwości, takie jak na przykład zgaga, wzdęcia czy biegunki. Jeśli zauważasz jakiekolwiek niepokojące sygnały ze strony organizmu po spożyciu truskawek, skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli nie wiesz, czy możesz włączyć te owoce do swojego jadłospisu, również skonsultuj się ze specjalistą.

Czytaj też:

Kroję truskawki i dodaję jeden składnik. Ten błyskawiczny deser znika w mgnieniu okaCzytaj też:

Jak przedłużyć świeżość truskawek? Miałam ochotę wyściskać teściową za tę sprytną wskazówkę