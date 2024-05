Kroję truskawki i dodaję jeden składnik. Ten błyskawiczny deser znika w mgnieniu oka

Co można zrobić z truskawek? Pierwsza myśl, jaka wielu osobom przychodzi do głowy to dżemy, konfitury i różnego rodzaju przetwory. Te owoce to również popularny składnik wielu ciast. Ja robię z nich błyskawiczny deser, który uwielbiają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Zresztą trudno się temu dziwić, bo jest po prostu pyszny.

Jak zrobić błyskawiczny deser z truskawek?

Przepis na ten przysmak jest banalnie prosty. Wystarczy umyć truskawki, pozbawić je szypułek, a następnie połączyć z cukrem. Jego ilość zależy od indywidualnych preferencji. Deser nadaje się do jedzenia od razu po przygotowaniu. Możecie też schłodzić go przed podaniem w lodówce lub odczekać 5-10 minut, aż owoce puszczą nieco soku. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by urozmaicić wskazaną recepturę i dodać do truskawek z cukrem gęstą śmietanę, serek mascarpone lub jogurt typu greckiego. Wybór należy do was.

Dlaczego warto jeść truskawki?

Truskawki dostarczają organizmowi wielu mikroelementów i witamin ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wpływają pozytywnie na pracę układu nerwowego. Poprawiają stan włosów skóry i paznokci. Zapobiegają zatrzymywaniu się wody w organizmie. W dodatku są źródłem pektyn, które usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Ułatwiają proces usuwania resztek niestrawionego pożywienia zalegającego w jelitach. Przeciwdziałają zaparciom i zapewniają uczucie sytości na dłużej.

Truskawki są również skarbnicą przeciwutleniaczy. To cenne związki, które unieszkodliwiają wolne rodniki. Niwelują stany zapalne tkanek. Wspomagają organizm w walce z infekcjami i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu poważnych schorzeń. Chronią między innymi przed miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, a także chorobami o podłożu nowotworowym.

Warto podkreślić, że truskawki są zaliczane do owoców o niskim indeksie glikemicznym. Nie powodują nagłych wahań poziomu glukozy we krwi. Mogą być więc bezpiecznie spożywane przez osoby z cukrzycą lub insulinoopornością. Nie muszą ich sobie odmawiać również osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy.

