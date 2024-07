Czy można jeść czekoladę z białym nalotem? Dietetyk rozwiewa wątpliwości

Czekolada z białym nalotem potrafi odstraszyć nawet największego miłośnika słodkiego przysmaku. Zresztą trudno się temu dziwić. Przebarwienia „zdobiące” tabliczkę wyglądają bardzo nieapetycznie, wręcz zniechęcająco. Budzą wiele niemiłych skojarzeń. Pierwsza myśl, jaka zwykle pojawia się w głowie na ich widok brzmi „Czekolada się popsuła. Trzeba ją wyrzucić, bo nie nadaje się już do spożycia”. Czy tego typu wnioski zawsze są słuszne? A może istnieją jakieś wyjątki od przywołanej „reguły”? Niedawno natrafiłam na opinię dietetyka, która rozwiała wszelkie wątpliwości.

Co oznacza biały nalot na czekoladzie?

Biały nalot na czekoladzie – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – nie świadczy o przeterminowaniu produktu czy rozwoju pleśni. Jest – jak wyjaśnia dyplomowana dietetyczka Agnieszka Żminda – wykwitem. Jego pojawienie się oznacza, że popełniono błąd podczas produkcji lub składowania smakołyku. Może on dotyczyć na przykład przechowywania czekolady w niewłaściwych warunkach, studzenia jej w nieprawidłowej temperaturze albo użycia surowców złej jakości. Do wystąpienia przebarwień dochodzi w sytuacji, gdy cukier zawarty w czekoladzie reaguje z wilgocią w powietrzu. Temu procesowi sprzyjają zaś duże wahania temperatury (powyżej dziesięciu stopni Celsjusza).

Chcesz przekonać się, czy teoria znajduje odzwierciedlenie w praktyce? Przeprowadź mały eksperyment. Weź tabliczkę czekolady i włóż ją do lodówki na minutę, a potem przenieś do pomieszczenia, w którym panuje wysoka temperatura. Szybko zauważysz różnicę w wyglądzie smakołyku. Rosa odparuje z powierzchni produktu, tworząc na niej charakterystyczny biały nalot. Warto jednak podkreślić, że nie stanowi on żadnego zagrożenia. Przebarwione w ten sposób słodkości mogą być bezpiecznie spożywane.

Czy czekolada może się zepsuć?

Czekolada, jak każdy produkt spożywczy, może ulec zepsuciu. Sygnałem alarmowym wskazującym na to, że przysmak nie nadaje się do spożycia jest na przykład nieprzyjemny zapach wydzielany przez tabliczkę, a także dziwne plamy widoczne na jej powierzchni. Mogą one przybierać kolor zielony, niebieski, a nawet czarny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do świeżości swojego smakołyku, lepiej zrezygnuj z jedzenia słodkości.

Czytaj też:

Te muffiny smakują lepiej niż jagodzianki. Ich sekretem jest 1 składnikCzytaj też:

Łączę 3 składniki i robię obłędne lody. Gdy ich spróbujesz, nie spojrzysz już na sklepowe