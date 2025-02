Groźna bakteria w mące pszennej. GIS i znana sieć sklepów ostrzegają klientów

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży popularnej mąki pszennej. Wykryto w niej obecność bakterii Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC). „Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu bez odpowiedniej obróbki termicznej może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Obecność STEC w produktach spożywczych może ponadto być przyczyną krzyżowego zanieczyszczenia środowiska przygotowywania żywności” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez GIS.

Skażona mąka – szczegóły wycofanego produktu

W wydanym ostrzeżeniu GIS podał szczegółowe informacje dotyczące skażonego produktu. Można go było kupić w znanej sieci sklepów:

Nazwa produktu: MĄKA PSZENNA UNIWERSALNA TYP 650, Dobre plony

Opakowanie: 1 KG,

Numer partii/daty minimalnej trwałości: 29.09.2025 oraz 30.09.2025

Producent: GoodMills Polska Sp. z.o.o., Diamentowa 2, 47-341 Stradunia

Dystrybutor: ALDI Sp. z o.o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Sieć Aldi wydała odrębny komunikat w sprawie wycofanej mąki. Poinformowała w nim, że klienci, którzy zakupili skażony towar, mogą zwrócić go do sklepu. Otrzymają wówczas zwrot pieniędzy, nawet w przypadku braku paragonu lub innego dowodu zakupu. Mąkę można zwracać do 3 marca.2025 roku. Wyłącznie do sklepów ALDI

Dlaczego skażona mąka jest niebezpieczna?

Escherichia coli produkująca toksynę Shiga może wywołać wiele nieprzyjemnych objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak biegunki, bóle brzucha, nudności czy wymioty. Często towarzyszy im gorączka. Zjedzenie zanieczyszczonego produktu jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, a także kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością „Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa”– czytamy w komunikacie GIS.

