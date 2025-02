Popularny miód znika z półek sklepowych. Zagraża zwłaszcza jednej grupie osób

Miód często gości w polskiej kuchni. To świetny dodatek do jogurtów, owsianek, napojów, a także różnego rodzaju deserów. Jest nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Dostarcza bowiem wielu cennych mikroelementów. Okazuje się jednak, że nie wszystkie produkty dostępne w sklepach mają pozytywny wpływ na organizm. Niektóre mogą mu wręcz zaszkodzić. Główny Inspektor Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie w sprawie popularnego miodu lipowego. Wykryto w nim bowiem obecność niebezpiecznych związków.

Jaki miód wycofano ze sklepów?

„W wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono obecność sulfonamidów w miodzie nektarowym lipowym” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Pojawia się w nim również więcej informacji na temat wycofanego produktu:

Nazwa produktu: Miód nektarowy lipowy

Opakowania: szklane słoje o gramaturze 1000 g, 650 g oraz 370 g

Numery partii (daty rozlewu): 15.11.2024 r., 18.11.2024 r., 31.12.2024 r.

Producent: Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim Zakład Produkcyjny, Rogóźno, ul. Sybiraków 13, 22-600 Tomaszów Lubelski, WNI 06185501.

Procedurę wycofywania miodu z obrotu rozpoczął sam zakład produkcyjny. Proces nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dlaczego wycofany miód zagraża zdrowiu?

Główny Inspektor Sanitarny radzi, by nie spożywać wycofanego produktu. Powinny na niego uważać przede wszystkim osoby uczulone na sulfonamidy. W ich przypadku spożycie miodu może okazać się bardzo niebezpieczne i wywołać reakcję alergiczną. Towarzyszą jej zwykle takie objawy jak na przykład świąd, pieczenie, pokrzywka, bóle brzucha, biegunki, kaszel czy zaburzenia rytmu serca. W skrajnych sytuacjach kontakt z alergenem prowadzi do wstrząsu anafilaktycznego. To stan, który stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również życia.

