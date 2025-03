Włóż to do lodówki i zapomnij o brzydkim zapachu. Tani patent, który działa już po godzinie

Dziś nietypowy patent na zadbanie o „higienę” lodówki. Niektórzy się zdziwią, ale chodzi o papier toaletowy. Produkt ten idealnie sprawdza się w roli pochłaniacza wilgoci i nieprzyjemnych zapachów, które często unoszą się w naszych chłodziarkach. Rolka włożona do lodówki szybko niweluje intensywne aromaty oraz sprawia, że po tylnej ściance urządzenia nie spływają krople wody. Wilgoci należy się pozbywać, ponieważ stwarza ona idealne warunki do rozwoju grzybów i pleśni, które przenoszą się na przechowywaną żywność.

Skąd brzydki zapach w lodówce?

Jeżeli w twojej lodówce brzydko pachnie, koniecznie sprawdź, czy odpływ jest drożny i nie zaczęła się w nim rozwijać pleśń. Źródło problemu mogą również stanowić resztki pokarmów, które dostały się np. pod szufladę na warzywa oraz nieświeże produkty. Jeżeli lodówka jest czysta, a mimo wszystko w jej wnętrzu nieprzyjemnie pachnie, to znak, że trzeba zmienić nawyki i zacząć szczelnie przykrywać intensywnie pachnące produkty np. ryby, sery.

Wskazówka: nietypowy, lekko słodkawy zapach, który jest wyczuwalny w lodówce i w jej pobliżu, może wskazywać na awarię urządzenia, związaną z wyciekiem czynnika chłodniczego.

Papier toaletowy na wilgoć i brzydkie zapachy w lodówce

Papier toaletowy powstaje z celulozy, która wykazuje właściwości higroskopijne (pochłania wilgoć), pomagając zapobiegać powstawaniu brzydkiego zapachu. Wilgoć stanowi doskonałe środowisko do rozwoju szkodliwych bakterii i grzybów. Jeżeli masz problem z nadmiarem wilgoci w lodówce, to włóż do niej rolkę papieru toaletowego, ustawiając ją tuż przy tylnej ściance urządzenia. W ten sposób pozbędziesz się wilgoci i zmniejszysz ryzyko wystąpienia nieprzyjemnego zapachu.

W sytuacji, gdy w lodówce unosi się mocny zapach, to na talerzyk, na którym stoi rolka papieru, wsyp sodę oczyszczoną. Po kilkudziesięciu minutach brzydki zapach powinien zniknąć. Przetestowałam trik z papierem toaletowym i muszę przyznać, że działa – w krótkim czasie pozbyłam się intensywnego zapachu smażonej ryby.

Wskazówka: do zastosowania w lodówce nadaje się jedynie celulozowy papier toaletowy nieperfumowany. Małe niedopatrzenie, choć pozwoli pozbyć się brzydkiego zapachu, może sprawić, że ulubione potrawy przejdą aromatem np. rumianku lub aloesu.

Inne sposoby na pozbycie się brzydkich zapachów z lodówki

Równie szybko i skutecznie pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu w lodówce za pomocą m.in.:

wsypanej do miseczki kawy mielonej lub kawy ziarnistej,

wsypanej do miseczki sody oczyszczonej lub soli,

kilku wacików skropionych octem spirytusowym,

przekrojonego na pół jabłka lub cytryny,

2-3 torebek czarnej herbaty.

