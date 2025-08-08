Te zupki znikają ze sklepów. GIS ostrzega: mogą być niebezpieczne. Sprawdź, czy masz je w domu
Udostępnijdodaj Skomentuj
Bezpieczeństwo żywności
Partner Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Partner
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Te zupki znikają ze sklepów. GIS ostrzega: mogą być niebezpieczne. Sprawdź, czy masz je w domu

Dodano: 
Zupka azjatycka, zdjęcie ilustracyjne
Zupka azjatycka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik/KamranAydinov
Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku popularnych zupek. W ich składzie znaleziono związki niezadeklarowane na etykiecie. Stwarzają one poważne zagrożenie dla zdrowia. Sprawdź, czy sprawa dotyczy ciebie.

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał informację o wycofaniu ze sprzedaży produktów znanej i lubianej marki. Powiadomienie nadeszło przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (z języka angielskiego Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.

Jakie produkty wycofano z rynku?

Zagrożenie dla zdrowia stwarzają zupki marki Bao Long. Wykryto w nich obecność niebezpiecznych alergenów, które – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego – „nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów”. Chodzi o białka soi, skorupiaków i ryb. Szczegółowe informacje na temat wycofanych wyrobów zamieszczamy poniżej:

  • Nazwa produktu: Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga, 75 g
  • Kod produktu: 2301
  • Nazwa produktu: Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g
  • Kod produktu: 2309
  • Nazwa produktu: Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g
  • Kod produktu: 2315
  • Nazwa produktu: Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g
  • Kod produktu: 3532
  • Nazwa produktu: Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g
  • Kod produktu: 3538
  • Nazwa produktu: Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g
  • Kod produktu: 3530
  • Nazwa produktu: Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g
  • Kod produktu: 3537
  • Eksporter: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam
  • Toan Nam Foods Corp, Wietnam
  • Importer: Beagley Cooperman NL
  • Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
  • Numer partii: wszystkie
  • Data minimalnej trwałości: wszystkie

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania wskazanych produktów.

Jakie są objawy alergii na białka soi, skorupiaków i ryb?

Alergia może dawać różne objawy, na przykład obrzęk skóry i błon śluzowych w obrębie warg i języka, pojawia się pokrzywka, duszności, kaszel, bóle i zawroty głowy. Nierzadko towarzyszą im również dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, nudności, wymioty etc.). W skrajnych przypadkach spożycie produktów z alergenem wywołuje wstrząs anafilaktyczny. To stan, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia danej osoby. Wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Czytaj też:
Kupujesz oliwę z oliwek? Tę z Biedronki poleca dietetyczka. Ma jedną ważną przewagęCzytaj też:
Zdrowe grillowanie? To możliwe! Sprawdź, jak grillować bez szkody dla zdrowia

Opracowała:
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, WPROST