Te zupki znikają ze sklepów. GIS ostrzega: mogą być niebezpieczne. Sprawdź, czy masz je w domu

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał informację o wycofaniu ze sprzedaży produktów znanej i lubianej marki. Powiadomienie nadeszło przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (z języka angielskiego Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.

Jakie produkty wycofano z rynku?

Zagrożenie dla zdrowia stwarzają zupki marki Bao Long. Wykryto w nich obecność niebezpiecznych alergenów, które – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego – „nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów”. Chodzi o białka soi, skorupiaków i ryb. Szczegółowe informacje na temat wycofanych wyrobów zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga, 75 g

Kod produktu: 2301

Nazwa produktu: Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g

Kod produktu: 2309

Nazwa produktu: Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g

Kod produktu: 2315

Nazwa produktu: Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g

Kod produktu: 3532

Nazwa produktu: Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g

Kod produktu: 3538

Nazwa produktu: Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g

Kod produktu: 3530

Nazwa produktu: Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g

Kod produktu: 3537

Eksporter: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam

Toan Nam Foods Corp, Wietnam

Importer: Beagley Cooperman NL

Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

Numer partii: wszystkie

Data minimalnej trwałości: wszystkie

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania wskazanych produktów.

Jakie są objawy alergii na białka soi, skorupiaków i ryb?

Alergia może dawać różne objawy, na przykład obrzęk skóry i błon śluzowych w obrębie warg i języka, pojawia się pokrzywka, duszności, kaszel, bóle i zawroty głowy. Nierzadko towarzyszą im również dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, nudności, wymioty etc.). W skrajnych przypadkach spożycie produktów z alergenem wywołuje wstrząs anafilaktyczny. To stan, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia danej osoby. Wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

