Te zupki znikają ze sklepów. GIS ostrzega: mogą być niebezpieczne. Sprawdź, czy masz je w domu

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał informację o wycofaniu ze sprzedaży produktów znanej i lubianej marki. Powiadomienie nadeszło przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (z języka angielskiego Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.
Jakie produkty wycofano z rynku?
Zagrożenie dla zdrowia stwarzają zupki marki Bao Long. Wykryto w nich obecność niebezpiecznych alergenów, które – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego – „nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów”. Chodzi o białka soi, skorupiaków i ryb. Szczegółowe informacje na temat wycofanych wyrobów zamieszczamy poniżej:
- Nazwa produktu: Chicken Noodle Soup Seasoning – Gia Vi Pho Ga, 75 g
- Kod produktu: 2301
- Nazwa produktu: Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g
- Kod produktu: 2309
- Nazwa produktu: Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g
- Kod produktu: 2315
- Nazwa produktu: Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g
- Kod produktu: 3532
- Nazwa produktu: Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g
- Kod produktu: 3538
- Nazwa produktu: Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g
- Kod produktu: 3530
- Nazwa produktu: Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g
- Kod produktu: 3537
- Eksporter: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam
- Toan Nam Foods Corp, Wietnam
- Importer: Beagley Cooperman NL
- Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
- Numer partii: wszystkie
- Data minimalnej trwałości: wszystkie
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania wskazanych produktów.
Jakie są objawy alergii na białka soi, skorupiaków i ryb?
Alergia może dawać różne objawy, na przykład obrzęk skóry i błon śluzowych w obrębie warg i języka, pojawia się pokrzywka, duszności, kaszel, bóle i zawroty głowy. Nierzadko towarzyszą im również dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, nudności, wymioty etc.). W skrajnych przypadkach spożycie produktów z alergenem wywołuje wstrząs anafilaktyczny. To stan, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia danej osoby. Wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
