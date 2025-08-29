GIS alarmuje: popularne ciastka wycofane ze sprzedaży. Niektórym mogą poważnie zaszkodzić

Ze sklepów znikają popularne ciasteczka. Firma VIANDS Sp. z o.o. – będąca dystrybutorem produktu – podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu słodyczy ze sprzedaży. Powodem jest niezgodność, jaką wykryto na etykiecie smakołyków. Sprawdź, czy masz je w swojej kuchni. Jeśli tak, uważaj. Niektórym osobom mogą bardzo poważnie zaszkodzić. Przekonaj się, czy jesteś w grupie ryzyka.

Jakie ciastka wycofano ze sprzedaży?

Ze sprzedaży wycofano kilka partii ciasteczek klonowych. Powodem decyzji był – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego – „brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj”. Szczegółowe informacje na temat wskazanego produktu zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym

opakowanie: 400 g

numer partii: 24052, data minimalnej trwałości: 03.09.2025

numer partii: 24355, data minimalnej trwałości: 09.07.2026

numer partii: 34625, data minimalnej trwałości: 30.12.2026

kraj pochodzenia: Kanada

dystrybutor w Polsce: VIANDS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-60

Firma VIANDS opracowała już właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z podmiotem i monitorują proces wycofania ciasteczek z obrotu.

Dlaczego wycofane ciasteczka mogą szkodzić zdrowiu?

Wycofane ciasteczka są niebezpieczne dla osób uczulonych na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj. W tej grupie spożycie produktu może wywołać reakcję alergiczną. Zazwyczaj towarzyszą jej takie objawy jak na przykład zmiany skórne (pokrzywka, świąd itp.), katar, kaszel, trudności z oddychaniem czy dolegliwości gastryczne (nudności, wymioty, bóle brzucha etc.). W skrajnych przypadkach spożycie alergenu może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. To gwałtowna reakcja całego organizmu, która zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Dlatego wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

