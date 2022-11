Półka z żywnością „stress free”? Ekspertka: „Sama bym nie spróbowała”

„Fajnie byłoby iść do sklepu gdzie przy ścianie stałaby półka z żywnością "stress free" czy "0 stress". Pewna jestem, że cieszyłaby się sporym zainteresowaniem. Sama bym nie spróbowała, bo wiem… że taka żywność jest w sklepach tylko w wielu działach i na różnych półkach” – napisała w swoich mediach społecznościowych prof. Ewa Stachowska, specjalistka z dziedziny żywienia człowieka, kierującą obecnie Zakładem Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. Stachowska podpowiada jednocześnie, jakie konkretnie produkty pomogą obniżyć stres. Są to:

świeże warzywa i owoce,

jagody i przetwory z ciemnoniebieskich owoców,



kiszonki,

orzechy,

ziarna,

tłuszcze – oliwa,

razowe pieczywo i mąka z pełnego przemiału,



dobre jajka i trochę mięsa.

„Czyli jak na wakacjach u kochającej babci. Taką babciną dietę nazywa się teraz dietą psychobiotyczną i szuka się powiązań między nią a funkcją mikrobioty jelitowej i poziomem stresu” – napisała prof. Stachowska.

Nakarm swoje drobnoustroje

Dieta psychobiotyczna jest tematem coraz częściej podejmowanych przez naukowców. Badanie opublikowane niedawno w Molecular Psychiatry, wykazało, że codzienne spożywanie większej ilości sfermentowanej żywności i błonnika przez zaledwie cztery tygodnie miało znaczący wpływ na obniżenie postrzeganego poziomu stresu osób objętych monitoringiem. „Nakarm swoje drobnoustroje, aby radzić sobie ze stresem” – podsumowali badacze z Irlandii.

Do tych badań odniosła się równie prof. Stachowska. „Myślę, że wyniki są bardzo ciekawe i ale dalekie od utwierdzenia w nas przekonania, że potrafimy tak manipulować dietą, że możemy kontrolować w pełni stres i emocje. To jeszcze nie jest możliwe i doskonale wiemy, że na niektórych z nas dieta „dobra dla mózgu” jak MIND czy hiszpańska niskowęglowodanowa – zadziała błyskawicznie dając efekt dystansu do rzeczywistości, a na niektórych nie zadziała prawie wcale” – podsumowała.

