Jak jeść i co jeść, żeby żyć dłużej? Na właściwy wybór nigdy nie jest za późno

Badanie było nie tylko jednym z największych, ale i najdłużej trwających badań kohortowych w celu zweryfikowania zalecanych wzorców żywieniowych i związanego ze sposobem odżywiania ryzyka przedwczesnych zgonów i tych spowodowanych poważnymi chorobami. Trwało aż 36 lat, wzięło w nim udział 75 000 tys. pielęgniarek i ponad 44 tys. mężczyzn – pracowników służby zdrowia. Żadna z osób, która zdecydowała się wziąć udział w eksperymencie, nie miała problemów sercowo- naczyniowych, niewiele deklarowało palenie papierosów. Wszyscy badani wypełniali kwestionariusze żywieniowe co cztery lata.

Wybór odpowiedniej diety

Uczestnicy badania mieli do wyboru cztery rodzaje modeli żywieniowych. Jedną ze zdrowych opcji była dieta śródziemnomorska, która kładzie nacisk na spożywanie owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów, roślin strączkowych, ryb i dużej ilości oliwy z oliwek i umiarkowane spożywanie alkoholu. Druga to zdrowa dieta roślinna, która koncentruje się na jedzeniu większej ilości produktów roślinnych, ale wykluczająca spożycie mięsa i alkohol. Kolejne dwie opcje opierały się na podstawowych zasadach zdrowego żywienia z uwzględnieniem orzechów, nasion, produktów pełnoziarnistych, ograniczeniem spożycia czerwonego i przetworzonego mięsa oraz napojów słodzonych cukrem.

Zdrowy wybór żywieniowy, zdrowsze życie

Badania wykazały, że istnieje więcej niż jeden sposób, aby dobrze się odżywiać i czerpać korzyści zdrowotne. Okazało się, że ci, którzy dokładnie przestrzegali któregokolwiek ze zdrowych wzorców żywieniowych, byli mniej narażeni na śmierć z powodu raka (od 7 proc. do 18 proc.), chorób sercowo-naczyniowych (od 6 proc. do 13 proc.) oraz chorób układu oddechowego (od 35 proc. do 46 proc.) i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja nawet o 7 proc.

„Ludzie często nudzą się jednym sposobem jedzenia, więc to dobra wiadomość. Oznacza to, że mamy dużą elastyczność w zakresie tworzenia własnych zdrowych wzorców żywieniowych, które można dostosować do indywidualnych preferencji żywieniowych. Ale zasady są wspólne. Należy spożywać więcej żywności pochodzenia roślinnego i mniej czerwonego mięsa, przetworzonego mięsa, dodanego cukru i sodu” – powiedział współautor badania dr Frank Hu.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Internal Medicine.

