Dieta OXY – zasady, przykładowy jadłospis, przeciwwskazania i skutki uboczne

Otyłość stanowi poważny problem współczesnej ludzkości. Nie jest jedynie problemem natury estetycznej – nadmiar kilogramów negatywnie wpływa na stan zdrowia, powodując choroby dietozależne. Nadciśnienie tętnicze, choroby serca i układu krążenia, a także nowotwory to tylko nieliczne ze schorzeń, które powoduje nieprawidłowy sposób odżywiania.

Coraz częściej poszukujemy diet odchudzających, które zapewnią spektakularne efekty odchudzania w krótkim czasie. Zaliczamy do nich między innymi diety o zwiększonym udziale białka np. dietę Dukana, która od dawna cieszy się dużą popularnością. „Młodszą siostrą” diety Dukana jest dieta OXY, która dostępna jest w kilku wariantach.

Na czym polega dieta OXY?

Dieta OXY to jedna z diet wysokobiałkowych. Dzięki niej można szybko pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, jednak nie w pełni bezpieczny dla zdrowia sposób. Co ważne, rozpoczęcie stosowania tej i innych diet wysokobiałkowych, najlepiej skonsultować z lekarzem oraz dietetykiem.

Dieta OXY to dieta ciesząca się obecnie ogromną popularnością, jednak powoduje niepokój dietetyków. W jej jadłospisie znajdują się produkty, które dostarczają do organizmu dużą ilość białka. Dieta OXY to trójfazowy system odchudzania – każda faza diety OXY trwa 7 dni. Ważnym elementem diety OXY jest wypijany każdego dnia OXY Shake.

Na początku diety OXY podstawą jadłospisu jest białko zwierzęce. Następnie do diety włączane jest białko roślinne. Trzeci etap diety OXY uwzględnia zwiększenie spożycia węglowodanów i tłuszczów.

Według zwolenników tej diety zapewnia ona szybki spadek wagi, jednak stanowi także pewne zagrożenie dla zdrowia. Podczas stosowania tej diety możliwe jest przedawkowanie białka – nadmierna podaż białka w diecie może np. zaostrzyć przebieg chorób nerek. Co więcej, dieta OXY to typowa dieta eliminacyjna, która niemal całkowicie usuwa z jadłospisu węglowodany, bazując przede wszystkim na białku zwierzęcym, co sprawia, że nie wpływa w pozytywny sposób na ogólną kondycję organizmu.

Dieta OXY nie jest dietą, która kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe. Trzeba wiedzieć, że podstawy odchudzania stanowi dieta indywidualnie dopasowana do stanu zdrowia, wieku i stanu fizjologicznego, która dostarcza do organizmu wszystkie składniki odżywcze, czyli białko, węglowodany i tłuszcze w odpowiednich proporcjach.

Twórcy diety zapewniają, że 3-tygodniowy jadłospis OXY zabezpiecza przed efektem jojo i pozwala szybko spalić zbędne kilogramy. Trzeba pamiętać, że każda szybka dieta związana jest z ryzykiem. Ignorując przestrogi dietetyków na temat diety OXY i decydując się na jej stosowanie (a także innych szybkich diet), warto wcześniej wykonać niezbędne badania i sprawdzić, czy stan zdrowia pozwala na eksperymentowanie z modnymi dietami.

Zasady diety OXY. Jakie produkty uwzględnia w jadłospisie?

Dieta OXY aktywuje spalanie tkanki tłuszczowej dzięki dostarczaniu do organizmu dużej ilości protein. Podobnie jak dieta Dukana dieta OXY bazuje na białku pochodzenia zwierzęcego.

Zasady diety OXY uwzględniają 3 etapy odchudzania, a każdy z nich trwa 7 dni:



Pierwszy etap diety OXY – Fat burning – zapewnia bardzo szybką redukcję masy ciała. Jadłospis diety OXY w etapie Fat burning uwzględnia głównie białko zwierzęce i małe ilości tłuszczów. Drugi etap diety OXY – Step – to czas, gdy możemy włączyć do diety białko pochodzenia roślinnego, co ma zapewniać utrwalenie uzyskanych efektów odchudzania. Trzeci etap diety OXY – Balance – ma na celu stabilizację efektów diety, uwzględniając włączenie do jadłospisu większej ilości tłuszczów i węglowodanów.

Ważnym elementem diety OXY jest dostarczający do organizmu antyoksydanty OXY Shake, który przygotowywany jest z kefiru, żurawiny i otrąb pszennych. Ułatwia on oczyszczanie organizmu z toksyn i

.

Jadłospis diety OXY

Dieta OXY to dieta sycąca. Uwzględnia m.in.:



W pierwszym okresie stosowania diety – białko zwierzęce m.in. chude mięso drobiowe, chudy nabiał, jajka, ryby np. pieczony dorsz, niewielką ilość warzyw o niskiej zawartości węglowodanów np. ogórek, pomidor. Napoje dozwolone to np. napar ziołowy.

W drugim okresie stosowania diety – należy spożywać białko zwierzęce i białko roślinne w proporcji 1:1. Dozwolone produkty roślinne to m.in. komosa ryżowa, nasiona roślin strączkowych, kotlety sojowe, groszek.

W trzecim okresie stosowania diety do jadłospisu można włączyć m.in. owoce i pełnoziarniste pieczywo.

Napoje dozwolone na diecie OXY to: woda, zielona herbata, ziołowa herbatka np. mięta, melisa, kawa bezkofeinowa.

Chcesz ją wypróbować? Oto jadłospis dla osób chcących być na diecie OXY

Jadłospis dieta OXY – pierwsza faza: jajecznica ze szczypiorkiem, Shake OXY, łosoś pieczony ze szpinakiem, twarożek z papryką, pasta z tuńczyka.

Jadłospis dieta OXY – druga faza: jajko na twardo, Shake OXY, kurczak z grillowanymi warzywami, jogurt z nasionami Chia, komosa ryżowa z warzywami.

Jadłospis dieta OXY – trzecia faza: owsianka z owocami, Shake OXY, ryba z warzywami, kanapki z jajkiem, zupa krem z pomidorów i papryki.

Przeciwwskazania do stosowania diety OXY

Przeciwwskazania do stosowania diety OXY to m.in. choroby nerek, ciąża, wrzody żołądka, karmienie piersią, alergie pokarmowe i nietolerancje pokarmowe.

Dieta OXY – skutki uboczne

Skutki uboczne diety OXY to m.in. osłabienie, problemy trawienne, uczucie ciężkości po posiłku, problemy z koncentracją.

