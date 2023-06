Dieta sokowa – na czym polega, ile trwa, efekty, przeciwwskazania

W teorii każda dieta jest najlepszym sposobem na odchudzanie oraz poprawę stanu zdrowia. W teorii... w praktyce często okazuje się, że zachwalany plan żywieniowy, który stosujemy z nadzieją na spektakularne efekty, w negatywny sposób wpływa na nasze zdrowie.

Dieta sokowa to jeden z częściej wybieranych sposobów na oczyszczenie organizmu z toksyn oraz utratę kilku kilogramów. W ciągu 5-7 dni stosowania diety sokowej możemy stracić nawet 3 kg, co zachęca do jej przetestowania. Jest jednak wiele ale.

Stosowanie diety sokowej nie powoduje spalania tkanki tłuszczowej. Utrata wagi związana jest m.in. z utratą wody z organizmu. Jadłospis diety sokowej uwzględnia soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, picie wody oraz rezygnację z pokarmów stałych. Warto wiedzieć, że dieta sokowa może powodować spowolnienie metabolizmu – okresowe ograniczenie kaloryczności posiłków wprowadza nasz organizm w tryb magazynowania kalorii.

Na czym polega dieta sokowa?

Dieta sokowa polega na kilkudniowym przyjmowaniu jedynie płynnych i półpłynnych „posiłków” w postaci zdrowych soków z warzyw i owoców. Podczas jej stosowania pijemy soki cold press. Detoks owocowy nie uwzględnia słodkich napojów owocowych, soków z dodatkiem cukru lub słodzików, a także sklepowych smoothie z warzyw i owoców.

Dieta sokowa oczyszczająca polega na spożywaniu 5-6 porcji soków dziennie. Do ich przygotowania możemy wybierać różne warzywa i owoce. Soki należy pić co 3 godziny. Pomiędzy porcjami soków trzeba pić wodę.

Detoks sokowy powinno się rozpocząć po przygotowaniu organizmu na zmianę sposobu odżywiania. Na kilka dni przed przejściem na dietę sokową trzeba etapowo rezygnować z żywności wysoko przetworzonej, źródeł kofeiny i cukrów prostych, które nie pochodzą z owoców.

Po zakończeniu detoksu sokowego wracamy do normalnej diety stopniowo, co ma zapobiec efektowi jo-jo.

Jadłospis diety sokowej uwzględnia samodzielnie przygotowywane soki z różnych warzyw i owoców. Owoce i warzywa, z których można przygotowywać soki to m.in.: jabłka, cytryny, ananasy, grejpfruty, banany, truskawki, borówki, seler naciowy, ogórek zielony, awokado, marchew, korzeń pietruszki, buraki, pomidory, jarmuż, szpinak, rukola.

Polecane dodatki do soków z warzyw i owoców to np. natka pietruszki, bazylia, oregano, tymianek, imbir, cynamon, kurkuma.

Podczas detoksu sokowego nie można spożywać stałych pokarmów, kawy, czarnej herbaty oraz alkoholu.

Dieta sokowa – fakty i mity

Mitem jest, że dieta sokowa nie szkodzi naszemu zdrowiu i jest idealnym wyborem dla każdego. Stosowanie diety sokowej nie jest wskazane m.in dla osób cierpiących na choroby przewlekłe np. nadciśnienie leczone farmakologicznie, zaburzenia tolerancji węglowodanów, zaburzenia hormonalne, schorzenia układu pokarmowego, refluks żołądkowo-przełykowy, nadkwasotę, choroby nowotworowe. Diety sokowej nie powinny stosować kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, seniorzy, dzieci i młodzież.

Każdy może stosować dietę sokową – MIT

Dieta sokowa przeznaczona jest dla osób zdrowych! Przed jej rozpoczęciem zalecana jest konsultacja z lekarzem i dietetykiem. Warto przed zastosowaniem diety sokowej wykonać badania laboratoryjne krwi i moczu.

Dieta sokowa zapewnia organizmowi wszystkie składniki odżywcze – MIT

Diety sokowe nieco różnią się pod względem doboru owoców i warzyw, z których przygotowujemy codzienne „posiłki”. Niektóre diety sokowe uwzględniają spożywanie świeżych i suszonych ziół oraz np. nasiona chia i siemię lniane jako dodatek do soków. Niezależnie od tego, jakie owoce i warzywa uwzględnia dieta sokowa, spożywane „posiłki” mają bardzo niską kaloryczność i nie dostarczają do organizmu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach.

Brak odpowiedniej ilości białka, zdrowych tłuszczów oraz węglowodanów złożonych sprawia, że dieta sokowa zapewnia jedynie chwilowy zastrzyk energii. Przejście na dietę sokową szybko zaczyna utrudniać normalne funkcjonowanie. Dieta sokowa nie jest dietą, którą powinniśmy stosować w okresie intensywnego wysiłku fizycznego, bo nie zapewnia ona odpowiedniej ilości składników niezbędnych m.in. do efektywnej regeneracji organizmu i powoduje spalanie mięśni.

Dieta sokowa jest źródłem witamin i antyoksydantów – FAKT

Faktem jest, że dieta sokowa dostarcza do organizmu sporo witamin i naturalnych antyoksydantów, w które bogate są warzywa i owoce. To sprawia, że pozytywnie wpływa na kondycję skóry i w pewnym stopniu wzmacnia układ immunologiczny. Choć dieta sokowa uzupełnia niedobory witamin, to kuracja sokami nie jest polecanym sposobem na zyskanie lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Dieta sokowa szybko usuwa toksyny z organizmu – MIT

Choć dieta sokowa usprawnia funkcjonowanie m.in. nerek, to jej długotrwałe stosowanie może spowodować poważne problemy zdrowotne. Podczas długo stosowanego detoksu sokowego może dojść m.in. do kwasicy ketonowej.

Dieta sokowa spala tkankę tłuszczową – MIT

Mitem jest, że dieta sokowa pozwala pozbyć się zbędnych kilogramów w łatwy, lekki i przyjemny sposób. Efekt odchudzania utrzymuje się przez krótki czas i ma związek przede wszystkim z utratą wody z organizmu. Wszystkie diety eliminacyjne, których stosowanie wiąże się ze znacznym ograniczeniem liczby spożywanych kalorii oraz podstawowych składników odżywczych, przyczyniają się do spowolnienia metabolizmu oraz powodują szybki efekt jo-jo.

Podstawą skutecznej redukcji zbędnych kilogramów są wypracowane zdrowe nawyki żywieniowe. Nie trzeba stosować restrykcyjnej diety, żeby schudnąć! Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim zdrowe odżywianie, które zapewnia organizmowi wszystkie składniki odżywcze, czyli białko, węglowodany, tłuszcze. Co ważne, przyswajanie witamin i minerałów z diety sokowej może być znacznie utrudnione m.in. ze względu na brak tłuszczów w diecie, które niezbędne są do wchłaniania witaminy A, E, D i K.

Dostarczanie do organizmu składników odżywczych ze zdrowej diety, aktywność fizyczna oraz znalezienie przyczyny nadwagi lub otyłości pozwala efektywnie chudnąć i utrzymać szczupłą sylwetkę po zakończeniu diety.

Ile powinna trwać dieta sokowa?

Czas trwania diety sokowej to od 1 do 7 dni. Nie należy stosować jej dłużej niż tydzień!

Jakie efekty daje dieta sokowa?

Dieta sokowa pozwala „schudnąć” średnio 3 kg w ciągu 1 tygodnia. Jej efekty są jednak krótkotrwałe i szybko wraca się do poprzedniej masy ciała.

Dieta sokowa – przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania diety sokowej to m.in. choroby przewlekłe, ciąża, karmienie piersią, podeszły wiek i zaburzenia odżywiania. Diety sokowej nie powinny stosować również osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Skutki uboczne diety sokowej

Często występujące dolegliwości, które mają związek ze stosowaniem diety sokowej to m.in.:

osłabienie,

bóle głowy,

zawroty głowy,

nadmierna senność,

problemy z pamięcią i koncentracją,

nudności i ból brzucha.

