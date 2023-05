Nie możesz schudnąć? Dowiedz się, jakie są 3 najczęstsze błędy w diecie

Do poradni dietetycznej często zgłaszają się osoby opowiadające o kolejnych próbach odchudzania, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jak wyjaśnia ekspertka, aby zrozumieć ten problem, trzeba zdać sobie sprawę, jaki wpływ na utratę wagi ma podejście do odchudzania i codzienne nawyki. Dietetyczka Agnieszka Jeżewska uważa, że:

Odchudzania nie powinno się traktować jako szybkiej utraty wagi, lecz jako proces, który umożliwi nam poprawę swojego zdrowia i sylwetki oraz lepsze samopoczucie. Większość odchudzających się popełnia te same błędy. Należą do nich: zbyt mała wartość energetyczna codziennych posiłków, porzucanie diety, gdy zdarzy się odstępstwo od niej oraz brak ruchu.

Nie ograniczaj znacząco wartości energetycznej posiłków!

Często osobom, które się odchudzają, wydaje się, że najlepsze efekty w odchudzaniu przyniesie znaczne ograniczenie wartości energetycznej posiłków. Okazuje się jednak, że takie zachowanie może przynieść organizmowi szkodę. Niedobory składników odżywczych prowadzą do problemów hormonalnych, powodują rozdrażnienie, niepokój, senność, zawroty głowy, obniżenie odporności organizmu. Ponadto dieta o znacznie niższej wartości energetycznej niż zapotrzebowanie organizmu może spowodować albo minimalną utratę wagi (organizm „wyczuwa” stan kryzysu i głodu, przez co zaburzony zostaje metabolizm –tłumaczy ekspertka) albo znaczną utratę masy ciała w krótkim okresie czasu. Szybki spadek zbędnych kilogramów w większości przypadków kończy się jednak tzw. efektem jo-jo, czyli szybkim zwiększeniem masy ciała tuż po zakończeniu odchudzania.

Złym nawykiem osób odchudzających się jest zbyt mała ilość białka w posiłkach. Białko jest niezbędnym budulcem wielu tkanek, a odpowiedni bilans białka w każdym posiłku daje uczucie sytości i pomaga zapanować nad kompulsywnym jedzeniem. Białko w diecie powinno zapewnić 15-20 proc. zapotrzebowania na energię – wskazuje dietetyczka.

Nie porzucaj zdrowej diety, jeśli zdarzy ci się odstępstwo od niej!

Odstępstwa od diety zdarzają się każdemu. Jak tłumaczy ekspertka, nie należy jednak z tego powodu porzucać diety. W takiej sytuacji należy na spokojnie, bez wyrzutów sumienia wrócić do zdrowego odżywiania.

Warto tego dnia delikatnie zwiększyć aktywność fizyczną, aby wykorzystać nadmiar wartości energetycznej w spożytej przekąsce – mówi ekspertka.

Nie zapominaj o ćwiczeniach wspomagających dietę i odpowiedniej ilości snu!

Aby zmniejszyć zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, niezbędne jest utrzymanie lekkiego deficytu energetycznego (ok. 500-700 kcal). Pozwala to utrzymać niezagrażający zdrowiu niewielki ujemny bilans energetyczny. Najłatwiej jest go osiągnąć poprzez połączenie aktywności fizycznej i zdrowej diety. Ponadto aktywność fizyczna poprawia kondycję organizmu i ogranicza utratę tkanki mięśniowej, dzięki czemu możemy uzyskać atrakcyjną sylwetkę. Dietetyczka tłumaczy:

Umiarkowany wysiłek fizyczny umożliwia zrelaksowanie się, co jest niezwykle istotne w procesie odchudzania, gdyż kortyzol wydzielany podczas stresu utrudnia proces utraty zbędnych kilogramów. Warto również wiedzieć, że odpowiednia ilość snu jest niezwykle ważna podczas odchudzania, ponieważ niedobór snu także wpływa na zwiększenie poziomu kortyzolu. Przewlekły nadmiar kortyzolu we krwi zwiększa ryzyko otyłości brzusznej i insulinooporności.

