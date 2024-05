Dieta, która pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Będzie pysznie, a twój organizm ci podziękuje

Wysoki poziom cholesterolu we krwi to naprawdę poważny problem zdrowotny, ponieważ zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Odpowiednia dieta może jednak pomóc w zadbaniu o swoje zdrowie. Chodzi o dietę śródziemnomorską, która jest uważana za najlepszą na świecie. Najczęstszą przyczyną podwyższonego cholesterolu jest właśnie źle skomponowany jadłospis (ale też nadmierna masa ciała, niska aktywność fizyczna), dlatego warto zwracać uwagę na to, co jemy.

Dieta, która pomaga obniżyć poziom cholesterolu

Dieta śródziemnomorska jest zalecana dla każdego, sprawdzi się również w przypadku osób borykających się ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu. Taka dieta oparta jest przede wszystkim na spożywaniu całych ziaren zbóż (pieczywo i inne produkty zbożowe), ale także warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych i orzechów. Z kolei podstawowym źródłem tłuszczu w tej diecie jest oliwa z oliwek. Dodatkowo dieta śródziemnomorska uwzględnia duże spożycie ryb, a także umiarkowane spożycie białego mięsa i niskotłuszczowego nabiału. Natomiast ogranicza jedzenie czerwonego mięsa. Zakłada ona również celebrowanie posiłków i korzystanie ze świeżych, naturalnych produktów. Przypominamy też, że dieta śródziemnomorska została uznana za najlepszą w 2024 roku przez dietetyków.

Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej spożywanie mniej tłustego mięsa i jego przetworów, tłustych serów, na rzecz właśnie większej ilości warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych i pełnoziarnistych produktów zbożowych, a także zmiana tłuszczów zwierzęcych na roślinne, może obniżyć całkowity cholesterol nawet o 25 procent (a w niektórych przypadkach nawet więcej). Warto więc przeanalizować dotychczasowy sposób odżywiania i wprowadzić nawyki, które sprawią, że poprawi się nasze zdrowie.

Jakie produkty podwyższają cholesterol?

W codziennej diecie należy unikać tłuszczów zwierzęcych (zamieńcie je na wielonienasycone kwasy tłuszczowe). Bezwzględnie zrezygnujcie też z tłustych mięs (boczek, karkówka), ale również podrobów czy wyrobów podrobowych. Ograniczcie również spożywanie czerwonego mięsa (do maksymalnie 1-2 razy w tygodniu), a także jaj do 2 na tydzień (ponieważ mają wysoką zawartość cholesterolu w żółtku). Wykluczcie ze swojego jadłospisu również jasny makaron, biały ryż, pszenne pieczywo. Zrezygnujcie także z jedzenia fast-foodów, jedzenia z dużą zawartością cukru i niezdrowych przekąsek oraz wyrobów cukierniczych. Aby zmniejszyć ryzyko podwyższonego cholesterolu, zalecane jest ograniczenie spożycia tych produktów – wybierzcie ich zdrowsze zamienniki.

