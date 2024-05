Ten powszechny błąd rujnuje wasze odchudzanie. Dietetyk mówi, czego wystrzegać się na diecie

Podczas odchudzania często popełniamy różne błędy, które mogą skutecznie utrudniać osiągnięcie zamierzonych efektów. Jednym z najczęstszych jest nierealistyczne oczekiwanie szybkich rezultatów, co w konsekwencji może prowadzić do zniechęcenia i rezygnacji. To jednak nie wszystko, dietetyk wspomniał o błędzie, który popełnia większość z nas. W ten sposób proces odchudzania jest niezwykle trudny i ciężki, ale też po prostu często nieskuteczny.

Jaki jest popularny błąd podczas odchudzania?

Michał Wrzosek, doktor dietetyki opublikował na swoim Instagramie nagranie, w którym zauważył, że najczęstszym błędem popełnianym przez różne osoby podczas odchudzania jest zbyt „ortodoksyjne” podejście do diety. Odniósł się również do tego, że przed rozpoczęciem odchudzania większość z nas nie odżywia się zdrowo i je „byle jak”: „Wiele osób ma tak, że zanim zacznie dietę, to je w ogóle byle jak. Co chwilę jakieś gotowce, jedzenie na mieście, słodycze, przetworzone jedzenie, dużo soli, cukru itd”..

„A nagle, gdy zaczynają dietę, żeby na przykład schudnąć, to stają się takimi ortodoksami. »Banana to nie zjem, bo ma wysoki indeks glikemiczny i dużo cukru. Pieczywo z marketu? Nie wolno, przecież to jest ciasto głęboko mrożone, chlebek to ja wypiekam tylko samemu«” – zauważył specjalista i dodał: „No i trenować też nie trenowali, a jak już zaczynają odchudzanie, to trening powinien trwać co najmniej 40 minut, bo wtedy zaczyna się spalać tłuszcz”.

Michał Wrzosek zwraca uwagę na to, że nawet podczas odchudzania należy zachować normalność w sposobie swojego odżywiania, bez popadania w niezdrowe skrajności.

Nie popadajcie w taką paranoję, w taką nienormalność, w takie ortodoksyjne podejście. Dieta ma być dla nas, a nie my dla diety. Ma nam sprawiać przyjemność. Dzięki zdrowemu odżywianiu oczywiście możemy schudnąć, jak mamy deficyt energetyczny. No ale mamy przede wszystkim czuć się lepiej i zapobiegać wszelkim możliwym chorobom. Więc serio, banan na diecie jest w porządku, ćwiczyć warto, nawet jeżeli mamy tylko pięć minut, a w pieczywie z marketu (jeśli wybierzemy takie z dobrym składem), naprawdę nie ma nic złego – podsumował dietetyk.

O czym trzeba pamiętać podczas odchudzania?

My przypominamy z kolei, że najważniejsze jest, by proces odchudzania przebiegał zdrowo. Nie warto stosować restrykcyjnych diet, ponieważ to wiąże się z ryzykiem wystąpienia niedoborów składników odżywczych, a także pojawieniem się efektu jo-jo. Co więcej, często kończy się to zniechęceniem. Podczas takiego zdrowego odchudzania należy za to pamiętać o deficycie kalorycznym, który powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Należy również zadbać o spożywanie odpowiedniej ilości białka, zdrowych tłuszczów i węglowodanów złożonych. Wprowadźcie do swojej diety także produkty bogate w błonnik pokarmowy. Pamiętajcie też, by jeść regularnie – najlepiej co 3-4 godzin, dzięki temu unikniecie podjadania, czyli sięgania po często niezdrowe i wysokokaloryczne przekąski. Zrezygnujcie również z cukru do posiłków i napojów (możecie wykorzystać zdrowszy zamiennik, na przykład erytrytol, ksylitol, stewię). Nie zapominajcie też o tym, że w całym procesie odchudzania szalenie ważna jest regularna aktywność fizyczna. Żeby ułatwić sobie odchudzanie możecie stosować też zasadę 20/80. Warto również sięgnąć po napoje odchudzające, które macie w domu.

