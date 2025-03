Sekret Japonek na cerę bez trądziku ujawniony. Sprawdź, co jedzą, by mieć nieskazitelną skórę

Japonki cieszą się pięknym wyglądem w każdym wieku, a ich skóra nie ma ani jednej niedoskonałości. Mało tego dla Japonek problem trądziku w zasadzie nie istnieje. Patrząc na nie można zadać sobie pytanie: jak to w ogóle możliwe? Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. I nie chodzi wcale o zabiegi medycyny estetycznej, specjalne rytuały czy wyrzeczenia. A zatem, na czym dokładnie polega sekret japońskich kobiet? Sprawdź.

Japońska dieta na piękną cerę

Sekretem nieskazitelnej cery Japonek bez trądziku i innych niedoskonałości jest odpowiednie jedzenie. Mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni unikają wysokoprzetworzonej żywności i przekąsek typu fast food. Stawiają na świeże, naturalne produkty. Ważne miejsce w ich codziennym menu zajmują między innymi ryby. Dostarczają one organizmowi wielu ważnych mikro- oraz makroelementów. Są też źródłem cennych kwasów omega-3, które wywierają niezwykle korzystny wpływ na skórę. Nawilżają ją i uelastyczniają. Chronią przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Jednocześnie spowalniają procesy starzenia i zmniejszają widoczność zmarszczek. Przeprowadzone badania dowodzą, że związki te wykazują również działanie przeciwzapalne. W efekcie łagodzą podrażnienia skóry i zmniejszają ryzyko wystąpienia trądziku.

Japonki chętnie sięgają też po tofu, czyli twarożek (ser) sojowy. Zawiera duże ilości izoflawonów, które – jak dowodzą przeprowadzone badania – poprawiają kondycję skóry. Zmniejszają widoczność przebarwień i zapewniają prawidłowy poziom nawilżenia tkanek. Zapobiegają też powstawaniu wyprysków. Innym ważnym elementem japońskiej diety, który działa dobroczynnie na cerę jest zielona herbata. Mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni piją napar do każdego posiłku. Dzięki temu zapewniają sobie potężny „zastrzyk” antyoksydantów. Związki te zwalczają wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem. Wspomagają też oczyszczanie organizmu z toksyn i produktów ubocznych przemiany materii. Jednocześnie wzmacniają odporność i ułatwiają zwalczanie infekcji oraz drobnoustrojów, które sprzyjają pojawianiu się niedoskonałości na skórze.

Aktywność fizyczna a zdrowie skóry

Japonki unikają przejadania się i prowadzą aktywny tryb życia. Ruch poprawia przepływ krwi w tkankach, co wpływa korzystnie na stan skóry. Zmniejsza ryzyko zatykania się porów i powstawania zaskórników. Pozwala zredukować stres i obniżyć poziom kortyzolu w organizmie. To bardzo ważne, bo jego nadmiar wzmaga produkcję sebum i przyczynia się do powstawania wyprysków oraz innych niedoskonałości.

