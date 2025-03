Koreanki piją tę herbatę litrami. Opóźnia starzenie, oczyszcza organizm i wzmacnia serce

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, ceniony zarówno za swoje walory smakowe, jak i korzystny wpływ na zdrowie. Jej picie może być prostym, codziennym rytuałem, który daje chwilę relaksu i odprężenia. Ale to nie wszystko. W zależności od rodzaju, herbata może dostarczać organizmowi cennych antyoksydantów, wspierać trawienie, poprawiać koncentrację czy wzmacniać odporność. Okazuje się, że jeden rodzaj może też działać, jak „eliksir młodości”.

Koreańska herbata na młody wygląd

Jednym z koreańskich patentów na wspaniałą urodę i młodzieńczy wygląd jest picie herbaty o nazwie boricha. Powstaje ona z prażonych ziaren jęczmienia, a jej smak jest lekko orzechowy. Pije się ją zarówno na gorąco, jak i na zimno. W przeciwieństwie do herbaty zielonej czy czarnej boricha nie zawiera kofeiny, dzięki czemu można ją pić o każdej porze dnia, nawet przed snem.

Herbata ta działa antyoksydacyjnie. Jęczmień jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają neutralizować wolne rodniki i mogą spowalniać procesy starzenia oraz chronić przed chorobami serca. Dzięki właściwościom moczopędnym boricha wspomaga także usuwanie toksyn z organizmu, co pozytywnie wpływa na pracę nerek i ogólną detoksykację organizmu.

Jakie jeszcze właściwości ma koreańska herbata?

Boricha, czyli koreańska herbata jęczmienna, jest ceniona nie tylko za swój delikatny smak, ale także za liczne właściwości zdrowotne. W Korei spożywa się ją na co dzień, wierząc, że wspomaga trawienie, poprawia krążenie i działa oczyszczająco na organizm. Co więcej, herbata jęczmienna może pomagać w regulacji poziomu glukozy we krwi, co przez co jest korzystnym napojem dla osób z cukrzycą, ale także insulinoopornością. Boricha zawiera związki, które mogą wspomagać rozszerzanie naczyń krwionośnych i poprawiać przepływ krwi, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego oraz redukcji ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Koniecznie zobacz też, co jest sposobem Koreanek na talię osy.

