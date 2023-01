Jak spać, żeby nie przytyć? Sprawdź, czym jest „tłuszczowa klątwa niewyspanego skowronka”

Skowronek to jeden z trzech chronotypów. Naukowcy wyróżnili trzy: to skowronek, który idzie wcześnie spać i rano jest gotowy do działania, sowa, która lubi pracować nocami oraz chronotyp mieszany, czyli osoby, które potrafią efektywnie funkcjonować zarówno wieczorem, jak i rano. Prof. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, która w mediach społecznościowych zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat zdrowego odżywania, zwróciła uwagę na pułapkę, w którą mogą wpaść skowronki.

Co się dzieje, kiedy skowronki śpią zbyt krótko?

Prof. Stachowska zaznaczyła, że to sowy są szczególnie narażone na niezdrowe nawyki żywieniowe – ponieważ są aktywne nocami, wtedy też podjadają i sięgają po alkohol. Teoretycznie więc skowronki z zasady są w dużo lepszej sytuacji. Ale, jak zwraca uwagę specjalistka – do czasu.

Jak pisze Ewa Stachowska, skowronki popadają w tarapaty, kiedy ich sen trwa poniżej 6 godzin lub jego efektywność (mierzona kwestionariuszem jakości snu Pittsburgh) wynosi poniżej 85 proc., ale też, kiedy czuwanie po położeniu się spać trwa więcej niż 60 minut. Co wtedy się dzieje? Między innymi aktywuje się oś podwzgórze-przysadka, napędza się wyrzut kortyzolu, upośledzany jest metabolizm glukozy i stymulowana jest otyłość brzuszna.

Jak spać, żeby nie przytyć?

Ewa Stachowska daje skowronkom bardzo konkretne rady (i w swoim stylu, z nutką humoru). Co dokładnie robić wg prof. Stachowskiej?

„Iść szybciej spać i nie oglądać w łóżku filmików z Facebooka (np. o siostrach Kardashian?). Spać minimum te 6 godzin. Nie martwić się pierdołami, które uniemożliwiają zasypianie. Pamiętaj, że nie jesteś zupą pomidorową. Nie ma obowiązku, by wszyscy Cię lubili i że wszystko, co robisz, musi być ę/ą. Jak masz się tym przejmować (i nie zasypiać szybko) – to nie musi! Dobrze robi spanie w zimnym pomieszczeniu – ale nie przesadzaj – ja ostatnio doprowadziłam do pojawienia się pleśni w sypialni i mąż brutalnie skończył moje eksperymenty z nadmiernym zimnem” – napisała, prosząc na koniec swoich followersów o rady, jak... skończyć z oglądaniem sióstr K. przed snem.

