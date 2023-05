Cebulkę dymkę warto jeść. Zobacz, dlaczego i przygotuj pyszną pastę z twarożku i dymki

Cebula dymka to tak naprawdę mała cebulka przeznaczona do sadzenia, zebrana razem ze szczypiorem. Co ciekawe jej nazwa związana jest z tym, że w przeszłości cebulki były okadzane dymem, aby rosły duże, zamiast wytwarzać pęd kwiatowy. Praktyka ta nie jest już stosowana, ale nazwa warzywa pozostała.

Korzyści z jedzenia cebulki dymki

Naukowcy uważają, że flawonoidy zawarte w cebuli, szczególnie działające bioaktywnie kwercetyna oraz allicyna, stanowią o jej przeciwnowotworowym działaniu. Istnieją badania sugerujące, że osoby, które jedzą dużo cebuli, mają zmniejszone ryzyko wystąpienia nowotworów jelita grubego, trzustki i raka prostaty . Dodatkowo zawartość antyoksydantów takich jak witamina C zwiększa to antyrakowe działanie.

Duża zawartość błonnika w cebuli dymce pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego i przeciwdziała zaparciom oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Uważa się również, że produkty zawierające błonnik pomagają utrzymać właściwy poziom cholesterolu w organizmie.

Dzięki zawartości witaminy K oraz fosforu i wapnia dymka ma dobry wpływ na kości , zwiększając ich gęstość, co jest szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzy, jako profilaktyka osteoporozy. Dodatkowo zawarta w dymce siarka działa korzystnie na choroby zapalne stawów takie jak reumatoidalne zapalenie stawów i jest składnikiem mazi stawowej, co ma wpływ na właściwe funkcjonowanie stawów.

Cebula dymka wpływa pozytywnie na stan i wygląd włosów i skóry dzięki zawartości witaminy C oraz siarki.

Ta krewna czosnku ma dobre działanie na układ krwionośny dzięki zawartości witaminy K oraz żelaza, które jest niezbędne do wytwarzania czerwonych krwinek. Warzywo to stanowi więc profilaktykę anemii.

Jak najlepiej jeść dymkę?

Cebulkę dymkę warto jeść na surowo, gdyż zachowuje wtedy wszystkie składniki odżywcze. Można dodać ją do sałatek i past czy kanapek. Bardzo dobrze pasować będzie też do jajecznicy czy do posypania ugotowanych ziemniaków. W kuchni azjatyckiej jest powszechnie stosowana jako dodatek do ciepłych dań, lecz dodawana jest raczej pod koniec gotowania.

Przepis na pastę z twarożku i dymki

Przepis: Pasta z twarożku i dymki pasta Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 opakowanie twarożku naturalnego ok. 200 g

2 łyżki jogurtu naturalnego

3 cebule dymki ze szczypiorem

kilka rzodkiewek

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaDymkę i rzodkiewki dokładnie umyj, posiekaj na kawałeczki. Przygotuj pastęTwarożek wymieszaj z jogurtem, dodaj warzywa, dopraw dolą i pieprzem do smaku. Podawaj na grzankach lub do pieczonego ziemniakaPastę można podać na śniadanie lub kolację, posypaną np. czarnuszką, lub do upieczonego w całości ziemniaka na obiad.

