Pomarańczowy koktajl pomoże w walce z dodatkowymi kilogramami. Dwa składniki są kluczowe

Podczas odchudzania warto włączyć do swojej diety domowe koktajle owocowe lub warzywne. Jest to dobry pomysł na szybki i prosty posiłek, a więc świetnie sprawdzi się w przypadku osób zabieganych, które na przykład nie mają rano czasu przyrządzić śniadania. Takie koktajle dzięki dużej ilości owoców lub warzyw są też bogate w witaminy i cenne składniki odżywcze. Przygotowując je, warto wybierać produkty bogate w błonnik – wpływa on pozytywnie na trawienie, a do tego przyspiesza pracę jelit i sprawia, że koktajle są sycące. Warto również postawić na dodatki, zioła i przyprawy, które ułatwiają odchudzanie i pozytywnie wpływają na zdrowie.

Pomarańczowy koktajl z imbirem i kurkumą

Głównymi składnikami pomarańczowego koktajlu, który będzie świetny dla osób na diecie, są pomarańcze, mango, gruszka. Dolewa się do nich też odrobinę soku z cytryny. Owoce użyte do tego koktajlu zawierają duże dawki witaminy C, ale to nie jedyna zaleta. Mango jest sycące, dzięki czemu zmniejsza łaknienie. Gruszki z kolei są niskokaloryczne, a do tego bogate w wodę oraz błonnik – ten owoc również sprawi, że nie będziemy mieć ochoty, by podjadać między posiłkami. Podobnie jest z pomarańczami, które także zawierają ogromny atut w postaci błonnika.

Najważniejsze w całym tym napoju są jednak przyprawy: płaska łyżeczka sproszkowanej kurkumy oraz taka sama ilość sproszkowanego imbiru. Są one znane ze swoich właściwości odchudzających.

płaska łyżeczka sproszkowanej kurkumy,

pół łyżeczki sproszkowanego imbiru,

pół mango,

pół pomarańczy,

1 gruszka,

1 łyżka soku z cytryny. Sposób przygotowania Obierzcie owoceNajpierw obierzcie i pokrójcie na mniejsze części wszystkie owoce: pomarańczę, gruszkę, mango. Cząstki owoców wrzućcie do blendera. Dodajcie pozostałe składnikiDo owoców pokrojonych w cząstki dodajcie sproszkowaną kurkumę oraz imbir. Całość zblendujcieCałość zblendujcie i dodajcie 1 łyżkę soku z cytryny. Taki koktajl najlepiej będzie smakował lekko przestudzony.

Jak kurkuma wpływa na odchudzanie?

Kurkuma pobudza układ pokarmowy, wspomaga również wydzielanie soków trawiennych i żółci, które są niezbędne w procesie spalania tłuszczu i białek. Dochodzi wtedy do stymulowania metabolizmu. Szybszy metabolizm, łatwiejsze trawienie i lepsza praca wątroby zapobiegają odkładaniu się tłuszczu, co przekłada się na łatwiejsze zrzucenie wagi. Spożywanie tej przyprawy niesie za sobą też inne korzyści, ponieważ działa ona przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Zapobiega też zaparciom, wzdęciom i innym zaburzeniom trawiennym.

Kurkuma ma więcej korzyści zdrowotnych – wspomaga pamięć, łagodzi ból stawów, pomaga w chorobach dziąseł i dobrze wpływa na pracę wątroby.

Odchudzające właściwości imbiru

Niektóre badania sugerują, że używanie imbiru może być korzystne w procesie utraty wagi. Związki zawarte w imbirze posiadają właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Mogą one pomóc organizmowi w spalaniu tłuszczu oraz regulowaniu poziomu cukru we krwi. Oznacza to, że imbir może pozytywnie wpływać na proces odchudzania – jest też niskokaloryczny, a do tego hamuje apetyt. Związki, które są zawarte w imbirze, stymulują wydzielanie soków trawiennych, a to przekłada się na szybszą przemianę materii i służy oczyszczaniu organizm. Dodatkowo przyprawa ta posiada właściwości łagodzące wzdęcia.

Choć wygląda skromnie, to imbir jest skarbnicą zdrowia i warto używać go jako przyprawy na co dzień, nie tylko wtedy, gdy się odchudzamy. Do cudownych właściwości imbiru zaliczamy też zmniejszenie poziomu stresu, co może być istotne przy nerwowym trybie życia.

