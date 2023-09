Czarna sól zdrowsza od białej. Czy pomaga w odchudzaniu?

Ogólna zasada mówi, że im mniej soli w diecie, tym lepiej. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia nie powinniśmy spożywać więcej niż 5-6 g soli na dobę – mniej więcej tyle tego produktu mieści się w łyżeczce do herbaty. Tymczasem przeciętny Polak przekracza dozwoloną dawkę nawet trzykrotnie. Czy czarna odmiana soli może być alternatywą dla jej tradycyjnej, białej wersji?

Czy czarna sól jest zdrowsza od białej?

Czarna sól, zwana też kala namak, jest bardzo popularna w Indiach, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Mimo nazwy jej kolor nie jest całkowicie czarny – przypomina mieszankę brązu i fioletu. Wydobywana w rejonie Himalajów poddawana jest procesowi prażenia w bardzo wysokiej temperaturze. Zawiera mniej sodu niż biała sól i to jest jej główny atut. Poza tym charakteryzuje ją większa zawartość magnezu, wapnia i żelaza. W porównaniu do soli białej jest mniej przetworzona. Znajdziemy w niej mniej konserwantów oraz szkodliwych dodatków.

Jest wykorzystywana przez osoby stosujące dietę wegetariańską i wegańską – nie tylko ze względu na to, że jest zdrowsza od białej soli, ale przede wszystkim o to, że jest przyprawą o charakterystycznym smaku i aromacie. Jest bardziej gorzka niż słona, a niektórzy mówią, że smakuje jak jajko (to konsekwencja zawartości związków siarki).

Czy czarna sól może pomóc w odchudzaniu?

W medycynie indyjskiej stosowano ją w leczeniu wzdęć i zgagi. W Indiach znana jest również jako środek wspomagający trawienie. W medycynie ajurwedyjskiej czarna sól stosowana jest jako środek przeczyszczający. Choć w składzie ma praktycznie wyłącznie chlorek sodu, według specjalistów medycyny naturalnej, może przyspieszyć przemianę materii (pobudza enzymy trawienne do pracy). Regularne włączanie jej do posiłków sprawia, że jelita funkcjonują sprawniej. Uwaga – nie można przesadzać z jej ilością. Nie należy spożywać więcej niż 5-6 g czarnej soli na dobę.

Jak stosować czarną sól?

Ze względu na swój charakterystyczny jajeczny aromat i gorzkawy smak, czarna sól świetnie sprawdzi się jako dodatek do dań wegańskich i wegetariańskich. Można ją wykorzystać do przygotowania:

wegańskich majonezów,

wegańskich pasztetów,

jajecznicy z tofu (tzw. tofucznicy),

pasty do pieczywa,

dań rybnych.

Ale nie trzeba być weganinem czy wegetarianinem, aby ją stosować (zamiast zwykłej soli). Czarna sól może urozmaicić smak potraw i przełamać codzienną kuchenną rutynę.

