Jak zrobić majonez bez jajek? Trzy sprawdzone przepisy na wegański majonez

Tradycyjny majonez robi się na bazie żółtek i oleju, najczęściej rzepakowego. Jeśli jesteś na diecie roślinnej lub po prostu nie możesz jeść jaj, zrób domowy majonez wegański z jednego z polecanych przez nas przepisów.

Trzy przepisy na majonez bez jajek

Każdy inny, każdy dobry! Smak niemal identyczny, jak w tradycyjnym majonezie, uzyskasz dzięki przepisom pierwszemu i drugiemu.

Majonez z mleka sojowego



Wystarczy olej, dobre, niesłodzone mleko sojowe i odrobina cierpliwości w blendowaniu. To jeden z najlepszych majonezów w wersji wegańskiej. PRZEPIS NA MAJONEZ Z MLEKA SOJOWEGO



Majonez z aquafaby



To nasz zdecydowany faworyt! Jego zalety to smak, konsystencja i najważniejsze: ten majonez zawsze wychodzi! PRZEPIS NA MAJONEZ Z WODY PO CIECIORCE.



Majonez z awokado



Ten majonez można zrobić zarówno w wersji wegańskiej, jak i z dodatkiem żółtek. Awokado sprawia, że jest niezwykle kremowy (i ma delikatny, zielonkawy, wiosenny kolor!). PRZEPIS NA MAJONEZ Z AWOKADO

Czy majonez wegański jest zdrowy?

Majonez wegański nie zawiera cholesterolu i zwykle ma mniej kalorii, niż ten tradycyjny. Zawsze warto, niezależnie od tego, czy wolisz majonez wegański czy tradycyjny, spróbować zrobić majonez domowy: masz wtedy pełną kontrolę nad składem takiego sosu.

Jak uzyskać jajeczny posmak w wegańskim majonezie?

Jeśli zależy ci na charakterystycznym, lekko jajecznym posmaku, koniecznie dodaj do wegańskiego majonezu czarną sól kala namak. Ma ona niepowtarzalny jajeczny posmak i zapach. Taką sól można też wykorzystać do zrobienia wegańskich past kanapkowych imitujących smak past jajecznych.

Do czego używać wegańskiego majonezu?

Majonez roślinny można używać dokładnie tak samo, jak ten tradycyjny. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do sałatki jarzynowej (jeśli w sałatce rezygnujesz z jajek, możesz dodatkowo posolić samą sałatkę również odrobiną czarnej soli). Roślinne majonezy można dodawać do kanapek, pieczonych warzyw i surówek. Sprawdzą się też jako baza do innych, zimnych sosów (możesz dodać do takiego majonezu czosnek, pesto z bazylii, wegański jogurt, keczup, świeże zioła i inne ulubione dodatki czy przyprawy).

