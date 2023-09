Placki ziemniaczane z kiszoną kapustą w wersji fit. Przepis na danie, które nie tuczy

Placki ziemniaczane to jedno z bardziej lubianych dań przez Polaków. Pojawiają się na stołach zarówno jako potrawa obiadowa, a także jako przekąska. Najbardziej znaną wersją placków są te z tartych ziemniaków, choć coraz więcej osób do ich przygotowania wykorzystuje także inne składniki, jak cukinia, dynia czy kiszona kapusta. Poznaj przepis na placki w wersji fit.

Dlaczego warto dodać kiszoną kapustę do placków ziemniaczanych?

Kiszoną kapustę najlepiej jeść od dwóch do trzech razy w tygodniu. Z badań przeprowadzonych pod wodzą doktora Douglasa Grahama wynika, że dzięki temu zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Spożywanie kiszonej kapusty przeciwdziała również rakowi trzustki, żołądka, wątroby, prostaty, piersi, szyjki macicy i jajników. Poza tym to warzywo jest niskokaloryczne, a dzięki zawartym w nim składnikom (m.in. błonnika) pobudza do pracy układ trawienny, przyspiesza przemianę materii i pomaga zlikwidować zaparcia. Poza tym jej regularne spożywanie poprawia mikroflorę jelitową, dzięki czemu usprawnia się metabolizm, co przyspiesza odchudzanie. Z tych powodów placki ziemniaczane z dodatkiem kiszonej kapusty są idealnym daniem dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy.

Przepis: Placki ziemniaczane z kiszoną kapustą w wersji fit Chrupiące i odchudzające placki ziemniaczane z kiszoną kapustą. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 240 w każdej porcji Składniki 300 g kiszonej kapusty

5 dużych ziemniaków

2 jajka

2 cebule

4 łyżki mąki (najlepiej owsianej)

2 ząbki czosnku

sól i pieprz do smaku

kminek

4 łyżki jogurtu naturalnego

oliwa z oliwek Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniaków.Dokładnie umyj ziemniaki i zetrzyj je na tarce (najlepiej na dużych oczkach, chyba, że wolisz placki o innej konsystencji). Odlej wodę ze startych ziemniaków. Przygotowanie kapusty kiszonej.Kapustę kiszoną dokładnie odsącz z wody, a następnie pokrój ją na desce. Smażenie cebuli i czosnku.Czosnek pokrój na małe plasterki, a cebulę w kostkę. Na patelni rozgrzej odrobinę oliwy z oliwek i podmaż czosnek i cebulę, dodając do smaku sól i pieprz. Mieszanie składników.Do miski dodaj utarte ziemniaki, pokrojoną kapustę kiszoną, podsmażoną cebulę z czosnkiem, a następnie mąkę, jogurt naturalny, jajka. Wszystko dokładnie wymieszaj. Możesz również przyprawić tak powstałą masę kminkiem. Smażenie placków.Teraz czas na ostatni krok - smażenie placków. Aby były jak najbardziej fit, na patelni rozgrzej odrobinę oliwy z oliwek. Na patelni uformuj cienkie placki, które następnie smaż z każdej strony około 4 minuty, aż staną się złociste. Smacznego!

Jak odchudzić ziemniaczane placki?

Tradycyjne placki ziemniaczane z kiszoną kapustą nazywane są fuczkami. To danie regionalne rodowodem z Podkarpacia. W takiej wersji są jednak dość tłuste. Aby były bardziej fit, warto do ich przygotowania wykorzystać bezglutenową mąkę, najlepiej owsianą. Niektórzy stosują taki patent, że zamiast mąki dodają owsiankę – to też dobre rozwiązanie. Jak wiadomo, owsianka pobudza układ trawienny do pracy. Aby placki miały jak najmniej kalorii, można spróbować usmażyć je bez tłuszczu. Jeśli masz dobrą patelnię(np. teflonową), powinno się to udać bez problemu. Gdyby jednak placki zaczęły przywierać do patelni, można dodać kilka kropelek oliwy z oliwek. Po usmażeniu placków koniecznie połóż je na ręcznik papierowy, aby tłuszcz mógł w niego wsiąknąć.

