Zastąp cytrynę pigwą! Wspomaga odchudzanie i odporność

Z wyglądu pigwa przypomina trochę gruszkę, trochę jabłko, a trochę cytrynę. Z tym ostatnim owocem porównywana jest nie tylko z powodu swojego kształtu i koloru. Chodzi również o zawartość witaminy C – pigwa ma jej w sobie więcej niż cytryna!

Pigwa poprawia odporność

Owoce pigwy dojrzewają od września do listopada. Są twarde i mało soczyste. Ich smak jest specyficzny, dość cierpki, z tego wiele osób nie chce jeść ich na surowo. Charakterystyczne jest to, że po przekrojeniu szybko ciemnieją. Za to mają właściwości lecznicze i wzmacniające organizm przed przeziębieniem i grypą, a osobom, które zachorowały, pomagają szybciej wrócić do zdrowia. I nie chodzi wyłącznie o dużą zawartość witaminy C, choć w pigwie jest jej aż 7 razy więcej niż w cytrynie. Ten owoc jest również źródłem witaminy A oraz witamin z grupy B. Ponadto zawiera fosfor, potas, wapń, żelazo i magnez. Dzięki temu pigwa jest nieocenionym wsparciem dla układu odpornościowego, krwionośnego i nerwowego. I jeszcze jedno – ten żółty owoc działa antybakteryjnie!

Czy pigwa jest dobra na odchudzanie?

Owoce pigwy zawierają dużo błonnika pokarmowego, który przyspiesza przemianę materii i wspomaga proces odchudzania. Poza tym znajdziemy w nich pektyny, które świetnie wpływają na pracę układu pokarmowego, oczyszczając organizm z toksyn. Badania wykazały, że ekstrakt z pigwy może chronić tkankę jelitową przed uszkodzeniami związanymi z chorobami zapalnymi jelit, a także leczyć wrzody żołądka. Poza tym pigwa jest niskokaloryczna – 100 g tego owocu to około 55 kcal. Z tych powodów polecana jest osobom, które zamierzają zrzucić dodatkowe kilogramy.

W jakiej formie pić i jeść pigwę?

Pigwa może stać się inspiracją do przygotowania wielu dań i napojów. Dla osób na diecie redukcyjnej najlepszy będzie napar z jej suszonych owoców – wystarczy zaparzyć 1 łyżkę suszu z owców pigwy na szklankę wody. Jako dodatek do herbaty, na podniesienie odporności, z pewnością sprawdzi się pigwa w syropie. Można też wkroić jej plastry do gorącego napoju. Inną wersją są desery z dodatkiem pigwy np. galaretka czy ciasto (szarlotka), ale też dżem czy nalewka. Ciekawostką jest, że podczas długiego gotowania pigwa zmienia kolor na czerwony.