Makaron ryżowy idealny na odchudzanie. Azjaci nazywają go „makaronem długiego życia”

Na diecie redukcyjnej najlepiej zrezygnować z makaronu pszennego. Polecany jest za to makaron pełnoziarnisty – sycący i będący źródłem cennych składników odżywczych i błonnika. Jednak nie wszyscy za nim przepadają. Jest alternatywa. Można zastąpić go makaronem ryżowym!

Zalety jedzenia makaronu ryżowego

Makaron ryżowy ma charakterystyczny wygląd i konsystencję – to długie, przeźroczyste, paseczki wykonane najczęściej z mąki ryżowej i wody. Ten makaron ma różne odmiany. Te bardziej znane to vermicelli, skahe fen, sevai czy mixian. Największą zaletą makaronu ryżowego jest prosty i szybki sposób jego przygotowania – wystarczy zalać go gorącą wodą. Jego atutem jest także uniwersalność, ponieważ może stanowić bazę wielu dań, nie tylko popularnego Pad Thai (popularnej potrawy rodem z kuchni tajskiej), ale też past, sałatek, zup. Z tego powodu staje się coraz bardziej popularny nie tylko w Azji, ale również w Europie.Przez Azjatów nazywany jest „makaronem długiego życia”, ponieważ zawiera cenne składniki jak potas, magnez, żelazo, sód, selen i mangan, a także witaminy z grupy B i E.

Czy makaron ryżowy jest dobry na odchudzanie?

Polacy zjadają około 5 kg makaronu rocznie. Najczęściej wybierają makaron pszenny, jednak jest on bardziej kaloryczny niż makaron ryżowy. 100 g porcja makaronu pszennego zawiera około 140 kcal, podczas gdy taka sama porcja makaronu ryżowego to tylko 100 kcal. Poza tym makaron ryżowy ma dużo mniej tłuszczu niż jego tradycyjne odpowiedniki. Z tego powodu polecany jest osobom na diecie redukcyjnej.

Makaron ryżowy to źródło węglowodanów złożonych, których nie powinno brakować w diecie osób, które się odchudzają. Zawiera również białko, warto więc jeść ten makaron np. po treningu, polecany jest osobom aktywnym fizycznie. Ryżowy makaron nie zawiera glutenu ani chemicznych dodatków czy ulepszaczy. Mogą go jeść również cukrzycy, ponieważ ma niższy indeks glikemiczny (IG) od makaronu pszennego. Jest lekkostrawny, więc osoby, które się odchudzają, mogą jak najczęściej włączać go do diety. A dzięki temu, że ma mało kalorii, mogą zjeść go więcej, najlepiej razem z warzywami.

Do czego dodać makaron ryżowy?

Można przygotować tradycyjny makaron ryżowy po chińsku, czyli usmażyć go na niewielkiej ilości oliwy z kurczakiem i warzywami (czerwoną papryką, cebulą, marchewką, czosnkiem, szparagami, cukinią). To danie to idealny sposób na przemycenie dużej ilości warzyw, które dodatkowo pobudzą układ trawienny do pracy. Z makaronem ryżowym idealnie komponuje się miód i takie składniki jak krewetki, szczypiorek, szpinak, imbir, sezam, czarnuszka, tofu. Dobrze smakuje jako składnik zup (rosołu czy pomidorowej) oraz sałatek (można przygotować je jako przekąskę do lunchboxu). Przyrządzając makaron ryżowy warto pamiętać, że nie należy go łamać ani kruszyć.

