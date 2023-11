Fit ptasie mleczko. Byłam w szoku, że na diecie mogę jeść coś tak pysznego

Każdy z nas wie, że jedzenie słodyczy na diecie odchudzającej nie jest wskazane, ponieważ może popsuć cały nasz dotychczasowy wysiłek. To z kolei sprawia, że proces odchudzania może być bardzo ciężki dla niektórych osób, zwłaszcza miłośników słodkich przekąsek. W takich sytuacjach warto samodzielnie zrobić różnego rodzaju dietetyczne słodkości. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Ja postawiłam na dietetyczne ptasie mleczko i odkąd zrobiłam je pierwszy raz – teraz jest moją ulubioną słodką przekąską.

Jak zrobić fit ptasie mleczko? Przepis

Ptasie mleczko to bardzo popularna słodkość w naszym kraju. Problem polega na tym, że jest ono też bardzo kaloryczne, a więc jedzenie go na diecie jest surowo zabronione. Jeśli zjemy całe pięterko z opakowania – w ten sposób zrealizujemy prawie całkowite dzienne zapotrzebowanie na kalorie. Możecie jednak sami przygotować dietetyczną wersję tego przysmaku.

Przepis: Fit ptasie mleczko To domowe ptasie mleczko jest znacznie mniej tuczące od klasycznej wersji. Smakuje jednak tak samo świetnie jak to ze sklepowej półki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 600 g jogurtu naturalnego gęstego (najlepiej light),

35 g żelatyny,

600 ml mleka,

5 łyżek ksylitolu,

70 g odżywki białkowej o smaku wanilii,

1 tabliczka gorzkiej czekolady, Sposób przygotowania Gotujcie mlekoNajpierw przygotujcie garnek i wlejcie do niego odmierzoną ilość mleka. Gotujcie je na niewielkim ogniu, a gdy zacznie robić się ciepłe – wsypcie żelatynę i ksylitol, a następnie porządnie wymieszajcie. Gdy dodane produkty całkiem się już rozpuszczą, zdejmijcie garnek z gazu (by nie doszło do całkowitego zagotowania mleka). Połączcie jogurt naturalny z odżywką białkowąDo dużej miski wlejcie jogurt naturalny, a następnie dosypcie odżywkę białkową (możecie zastąpić ją też większą ilością ksylitolu lub odrobiną aromatu waniliowego). Przygotujcie masę na ptasie mleczkoGdy mleko już ostygnie – wymieszajcie je z jogurtem. Całość ubijajcie mikserem przez około 2-3 minuty. Róbcie to do momentu, aż masa będzie delikatnie napowietrzona. Następnie wyłóżcie folią spożywczą foremkę (najlepiej 22x29 cm). Wlejcie masę do formy i wstawcie do lodówki na około 6 godzin. Połączcie masę z czekoladąNastępnie musicie rozpuścić gorzką czekoladę w mikrofalówce lub kąpieli wodnej. Wyciągnijcie z lodówki zastygłą masę i pokrójcie na kawałki w kształcie prostokąta. Polejcie je gorzką czekoladą i ponownie wstawcie do lodówki. Gdy czekolada z masą w środku zastygnie – możecie już próbować swojego ptasiego mleczka.

Dietetyczne słodycze robione samodzielnie w domu

Domowe dietetyczne słodycze są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych deserów, ponieważ pozwalają cieszyć się smakiem słodkości bez dodatkowego obciążenia kalorycznego. Wiele z tych przepisów wykorzystuje naturalne składniki, takie jak owoce, orzechy, nasiona czy zdrowsze zamienniki tradycyjnych składników, na przykład zamiast białej mąki – mąkę kokosową, migdałową czy owsianą. Takimi dietetycznymi słodyczami są między innymi kulki energetyczne z daktyli i orzechów, mus jabłkowy bez dodatku cukru czy domowe lody z mrożonych bananów.

Z pewnością zachwyci was też smak musu czekoladowego, który nie pójdzie w boczki. Możecie również zrobić fit tiramisu, które jest znacznie mniej kaloryczną alternatywą popularnego włoskiego deseru. Te smakołyki nie tylko zaspokajają apetyt na coś słodkiego, ale również dostarczają cennych składników odżywczych, co jest ważne dla osób na diecie odchudzającej.

Co można jeść na diecie odchudzającej zamiast słodyczy?

Podczas diety odchudzającej można z powodzeniem zastępować słodycze zdrowszymi i mniej kalorycznymi produktami. Świeże owoce to doskonała alternatywa. Zawierają naturalne cukry, błonnik i wiele składników odżywczych. Możecie wybierać spośród truskawek, malin, jabłek, gruszek. Mało kalorii zawiera także arbuz, grejpfruty oraz melon. Do podjadania jako drobna przekąska świetnie sprawdzą się też nasiona i orzechy. Zawierają one zdrowe tłuszcze, białko, błonnik i inne składniki odżywcze. Śmiało możecie więc sięgać po migdały, orzechy włoskie, nasiona dyni czy słonecznika. Pamiętajcie jednak, że w tym przypadku też obowiązuje zasada „zdrowego umiaru”.

