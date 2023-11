Bazyliowa mieszanka oczyści jelita jak miotełka. Pijcie, a kilogramy będą lecieć w dół

W trakcie procesu odchudzania picie różnorodnych koktajli może pomóc nam szybciej zrzucić nadprogramowe kilogramy. Stanowią one świetną alternatywę dla wysokokalorycznych napojów i przekąsek – są nie tylko zdrowe, niskokaloryczne, ale też pyszne. Cudownie smakuje na przykład jesienny koktajl odchudzający z dodatkiem kardamonu lub koktajl o smaku ciasta jagodowego.

Bazyliowa mieszanka, która pomoże schudnąć

Mieszanka bazyliowa, czyli koktajl z dodatkiem bazylii i kilku innych składników, zadziała oczyszczająco. Pozwoli też uzupełnić niedobory witamin, a w konsekwencji również zregenerować organizm.

Przepis: Odchudzający koktajl z bazylią Ten napój nie tylko pomoże wam się pozbyć nadprogramowych kilogramów, ale jest też po prostu pyszny! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 10 liści bazylii

3 plasterki imbiru

1 jabłko

3 plastry świeżego ananasa

odrobina wody Sposób przygotowania Przygotujcie owoceNajpierw umyjcie jabłka i obierzcie je ze skórki. Obierzcie również ananasa. Owoce pokrójcie na mniejsze kawałki. Zblendujcie całośćOwoce razem z plasterkami imbiru i listkami bazylii przełóżcie do blendera i zmiksujcie. Na koniec dodajcie odrobinę wody. Taki napój możecie podawać lekko schłodzony – będzie wtedy jeszcze lepszy w smaku.

Pamiętajcie jednak, że sam koktajl z bazylią nie zadziała magicznie w kwestii utraty wagi. Kluczowa jest zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna. Koktajle z bazylią mogą być jedynie jednym z elementów wsparcia w procesie odchudzania.

Bazylia – zioło dobre na odchudzanie

Bazylia ma właściwości detoksykacyjne, a dodatkowo skutecznie usprawnia trawienie i to są właśnie największe zalety tej rośliny w kontekście odchudzania. Olejki eteryczne, które są w niej zawarte, usprawniają perystaltykę jelit, a przez to pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, a także ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych. Przyspieszony metabolizm sprawia, że trawienie jest efektywniejsze – a w konsekwencji łatwiej jest też schudnąć.

Dodatkowo bazylię charakteryzuje bogactwo składników odżywczych, takich jak witaminy A, K, C, magnez czy żelazo, co wspiera zdrowie i metabolizm. Bazylia powinna więc znaleźć się w jadłospisie osób, które chcą schudnąć – możecie używać jej jako jednego ze składników koktajlu, ale też dodawać do sałatek, zup lub przygotować wodę z bazylią.

Inne składniki koktajlu też pomogą w walce z dodatkowymi kilogramami

Jabłka są niskokalorycznym owocem, co oznacza, że mogą być częścią zdrowej diety odchudzającej. Zawierają błonnik i wodę, co daje uczucie sytości, przy jednoczesnym niewielkim spożyciu kalorii. To z kolei może ograniczyć łaknienie i przeciwdziałać podjadaniu. Z kolei w imbirze zawarte są substancje aktywne, zwłaszcza gingerol, które wspomagają termogenezę (produkcję ciepła w organizmie), co zwiększa tempo przemiany materii. To z kolei może pomóc w spalaniu większej ilości kalorii.

Ananas, czyli kolejny składnik tego koktajlu, również jest niskokaloryczny. Zawiera też błonnik, który pomaga w regulowaniu trawienia, zapobiega zaparciom i utrzymuje uczucie sytości na dłużej. Dodatkowo ananas jest bogaty w enzym o nazwie bromelaina, który wspiera proces trawienia. Bromelaina ma również działanie przeciwzapalne i wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego. Podobnie jak wiele innych owoców, ananas zawiera dużą ilość wody, dzięki czemu organizm jest lepiej nawodniony (co jest bardzo ważne podczas procesu odchudzania).

