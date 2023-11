Odchudzanie dla leniwych. Stosujcie te sprytne triki w trakcie jedzenia, a boczki znikną

Dieta odchudzająca często wymaga pewnych wyrzeczeń. Przynosi jednak wiele korzyści dla zdrowia, samopoczucia, ale też wyglądu. Ograniczenie spożycia kalorii, wybór zdrowych posiłków i regularna aktywność fizyczna to kluczowe elementy. Choć wyrzeczenia mogą być trudne, to pamiętajcie, że zmiana nawyków żywieniowych przynosi długoterminowe korzyści. Poza nimi można jednak też stosować sprytne triki, które ułatwią nam cały proces odchudzania. Sprawdźcie też, jakie są trzy błędy, przez które tyjemy, zamiast tracić na wadzę.

Jak szybciej schudnąć? Pijcie wodę przed posiłkiem

Picie wody przed posiłkiem może pomóc w szybszym odchudzaniu z kilku powodów. Po pierwsze, wypicie wody sprawia, że czujemy się bardziej syci, a w konsekwencji – spożywamy mniejsze porcje podczas posiłku. Oznacza to, że „zajmiecie” czymś swój żołądek i nie zjecie więcej, niż powinniście. Dodatkowo woda poprawia metabolizm, a to z kolei wspomaga proces spalania tłuszczu. Kombinacja tych czynników sprawia, że łatwiej nam walczyć z nadprogramowymi kilogramami. Warto więc wypić szklankę wody (może to być mniejsza ilość) około pół godziny przed spożyciem posiłku.

Dodatkowo szklanka wody wypita przed posiłkiem pomoże zwalczyć zaparcia. Jest to też dobry sposób, by uniknąć odwodnienia w ciągu dnia – metoda ta sprawdzi się w przypadku osób, które mają problem z regularnym piciem wody.

Regularność posiłków jako sposób na łatwiejsze odchudzanie

Regularne spożywanie posiłków pomaga usprawnić proces przemiany materii. Organizm, otrzymując regularne dawki energii, pracuje sprawniej, a to z kolei przyczynia się do zrzucania kilogramów. Co więcej, zapobiega to również objadaniu się – głodzenie się przez długi czas może prowadzić do silnej chęci nadrobienia zaległości i spożycia zbyt dużej ilości jedzenia przy następnym posiłku. Regularne jedzenie pomaga uniknąć tego rodzaju zachowań.

Pozwala to też lepiej kontrolować ilość spożywanych kalorii, ponieważ w ten sposób możecie zaplanować każdy posiłek, bez ryzyka podjadania w tym czasie. Dodatkowo, systematyczne posiłki zapewniają stały przypływ energii przez cały dzień, co z kolei przekłada się na efektywność naszego funkcjonowania. Warto jednak pamiętać, że oprócz regularności spożywanych posiłków, równie istotne jest dbanie o jakość jedzenia – wybieranie zdrowych, pełnowartościowych produktów oraz kontrolowanie wielkości porcji. Warto zapoznać się też z sekretem zasady „trzech godzin”, która ułatwia chudnięcie.

Jedzenie na mniejszych talerzach sposobem na sukces podczas odchudzania

Choć sposób ten może wydawać się dość banalny, to przynosi naprawdę dobre efekty. Mniejszy talerz automatycznie ogranicza ilość jedzenia, którą spożywacie. To pomaga w kontrolowaniu porcji i przekłada się na mniejsze spożycie kalorii. Dodatkowo mniejszy talerz sprawia, że porcje jedzenia wydają się większe – w ten sposób możemy „sprytnie oszukać” swój mózg. Jedzenie z mniejszych talerzy może więc stopniowo zmieniać nasze nawyki – chyba każdemu z nas zdarzało się jeść większe porcje nie z powodu głodu, a raczej... przyzwyczajenia. W tej metodzie nie chodzi o wielkość talerza, ale przede wszystkim o zmniejszenie porcji jedzenia (i częstsze spożywanie mniejszych posiłków).

